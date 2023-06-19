С начала туристического сезона уже поступило свыше 500 официальных жалоб – премьер

Правительство
89
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Смаилов поручил ускорить ремонт и строительство дорог к основным туристским локациям и обеспечить надлежащее санитарное состояние и благоустройство курортных зон.

Фото: Kazpravda.kz

На заседании Правительства рассмотрели текущую ситуацию в сфере туризма и вопросы реализации дальнейших мер развития отрасли, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Как отметил глава Кабмина, по итогам прошлого года налоги от сферы туризма составили 390 млрд тенге – это практически в 1,5 раза больше, чем в 2021 году.

"В целом мы видим возрастающий интерес к туристским объектам Казахстана", — сказал Алихан Смаилов.

При этом он указал, что ежегодно звучит критика из-за загрязнения пляжей и турзон. Имеются жалобы со стороны населения и бизнеса на отсутствие элементарных удобств, плохие подъездные пути, антисанитарию на туристских объектах. С начала сезона текущего года уже поступило свыше 500 официальных жалоб и обращений в госорганы по вопросам качества оказываемых услуг.

«Все помнят случай, когда казахстанский таксист довез иностранных гостей из аэропорта до отеля за 800 долларов. Есть жалобы на завышенные цены в отелях, в целом на стоимость туров и билетов внутри страны, время обслуживания туристов», — заявил премьер-министр.

По его словам, такие моменты негативно сказываются на имидже страны, поэтому государственным органам и бизнесу необходимо оперативно решать эти проблемы.

«Наша задача – наращивать темпы развития инфраструктуры и логистики, повышения качества сервиса во всех регионах. Надо поставить перед собой цель – Казахстан к 2029 году должен расположиться не ниже 50 места в рейтинге глобального Индекса развития путешествий и туризма», — подчеркнул Алихан Смаилов.

В этой связи глава Правительства поручил ускорить ремонт и строительство дорог к основным туристским локациям, принять меры по своевременному подведению инженерной инфраструктуры к туробъектам, а также обеспечить надлежащее санитарное состояние и благоустройство курортных зон.

Он также отметил необходимость издания и распространения буклетов, путеводителей и карт по всем казахстанским объектам с указанием тарифов на услуги и усиления мер безопасности на туристических объектах.

#Смаилов #поручение #развитие #Правительство #заседание #туризм #жалобы #премьер #курорт #сезон

Популярное

Все
Полвека, а может быть и больше, понадобится на восстановление леса в области Абай
Говорили открыто и откровенно
Казахстанская анимационная лента «Бесік жыры» признана лучшей на фестивале Roshani International Film Festival 2023 (Индия)
Полмиллиарда тенге собрали для пострадавших от лесного пожара в области Абай
Изрезал ножом супругу во дворе дома житель Костаная
Сохранять единство и идти вперед
Базовые ценности
Нужны эксперты и аналитики
Зараза
Казахстан – Германия: новый этап устойчивого партнерства
Автоматизированная система госконтроля бизнеса заработает с 2024 года в Казахстане
Заведено уголовное дело по факту захвата заложников в банке в Астане
Регистрация авто по поддельным документам: преступные группы задержаны в трех регионах РК
Загоревшийся сухостой тушат в Астане
Учителя обвинили в приставании к школьнице в Экибастузе
Экс-аким Актобе стал советником премьер-министра РК
Объявлен топ-5 туристских городов Казахстана
Указ Президента Республики Казахстан
Нулевой рост цен на социальные продукты зафиксировали на прошлой неделе в Казахстане
Подарить дорогу ввысь
Мажилисмены завалили руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» неудобными вопросами
Задержанного вице-министра нацэкономики Ильяса Усерова сняли с должности
Информацию о загадочной смерти 19-летней актюбинки прокомментировала полиция
Найдено тело пропавшего сотрудника лесхоза в Абайской области
Любого, кто протягивает руку помощи нуждающемуся, можно назвать волонтером
В области Абай на тушении лесного пожара работают 14 вертолетов
БАКАД запустили в Алматинской области
Экс-главу отдела образования Талдыкоргана нашли мертвой
Хроническое отсутствие воды в кранах вынудило жильцов некоторых жилых комплексов Астаны выйти на стихийные митинги с перекрыванием дорог
Пожарная машина из Караганды сгорела в Семее
На Республиканском форуме государственных обвинителей, который прошел недавно в стенах Генеральной прокуратуры, в очередной раз был поднят вопрос равноправия адвокатов и прокуроров
Видео с заготовками для розжига деревьев в лесу не имеет отношения к области Абай – акимат
Институт суда присяжных расширяет подсудность: все больше категорий уголовных дел рассматриваются судом с участием народных представителей
Вот уже несколько дней вся страна переживает трагедию, развернувшуюся в области Абай. Огонь не намерен отступать, борьбу с ним продолжают вести пожарные расчеты, военные и добровольцы
Сенаторы почтили память погибших в Абайской области минутой молчания
Ситуация с пожаром в Абайской области на 12 июня
Строить себе дом заставлял начальник подчиненных в Кызылординской области
Скончался бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони
Инфляция в нынешнем мае в нашей стране составила 15,9% и замедлилась на 0,9%
Токаев выразил соболезнования премьер-министру Италии в связи с кончиной Сильвио Берлускони
Архив Президента РК готовит многотомный сборник, в котором будут опубликованы документы, касающиеся репрессий 1920–1950 годов
Более 109 млн тенге потрачено на установку девяти детских площадок в Семее, но ни одна из них не отвечает требованиям безопасности
Почти треть пассажиров общественного транспорта в Астане не оплачивает проезд
Более 124 миллионов тенге ущерба и 600 пострадавших – таков итог работы проекта MetaGo в Жезказгане
800 долларов выманил за поездку у иностранных туристов таксист в Алматы
ЧМ-2023 по хоккею. Почему Казахстан разгромно проиграл Латвии
Роль истории в жизни общества
Активисты из ОО «Тіршілік» Егиндыкольского района, более десяти лет испытывающего острую нехватку воды, готовы добиваться официального объявления режима ЧС
Эффект разорвавшейся бомбы произвел депутатский запрос Ермурата Бапи
"Отец насиловал своих дочерей" – расследование по заявлению начала полиция в Алматинской области
В изнасиловании несовершеннолетней подозревают жителя Арыси
В Астане мойщик окон спас девушку от падения с высоты (видео)
Казахстанская школьница придумала новую математическую таблицу
"Блогер" организовала сеть "элитных эскортниц" в Алматы – видео
В Казахстане объявлен траур из-за трагедии в Абайской области
Задержаны сотрудники управления специализированной службы охраны – ДП Актюбинской области
Забронировать VIP-госномер на авто стало легче казахстанцам
Почти три года назад они уехали из столицы в село, сделав осознанный шаг к свободной и экологичной жизни во благо всем
Найдены тела пропавших лесников в Абайской области
Тернистый путь к знаниям

Читайте также

Меры по защите прав потребителей расширят в Казахстане
Новый глава МЧС принял присягу в Правительстве РК
Онлайн-трансляция заседания Правительства РК
Нулевой рост цен на социальные продукты зафиксировали на пр…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]