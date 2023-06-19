С начала туристического сезона уже поступило свыше 500 официальных жалоб – премьер

Смаилов поручил ускорить ремонт и строительство дорог к основным туристским локациям и обеспечить надлежащее санитарное состояние и благоустройство курортных зон.

Фото: Kazpravda.kz

На заседании Правительства рассмотрели текущую ситуацию в сфере туризма и вопросы реализации дальнейших мер развития отрасли, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Как отметил глава Кабмина, по итогам прошлого года налоги от сферы туризма составили 390 млрд тенге – это практически в 1,5 раза больше, чем в 2021 году.

"В целом мы видим возрастающий интерес к туристским объектам Казахстана", — сказал Алихан Смаилов.

При этом он указал, что ежегодно звучит критика из-за загрязнения пляжей и турзон. Имеются жалобы со стороны населения и бизнеса на отсутствие элементарных удобств, плохие подъездные пути, антисанитарию на туристских объектах. С начала сезона текущего года уже поступило свыше 500 официальных жалоб и обращений в госорганы по вопросам качества оказываемых услуг.

«Все помнят случай, когда казахстанский таксист довез иностранных гостей из аэропорта до отеля за 800 долларов. Есть жалобы на завышенные цены в отелях, в целом на стоимость туров и билетов внутри страны, время обслуживания туристов», — заявил премьер-министр.

По его словам, такие моменты негативно сказываются на имидже страны, поэтому государственным органам и бизнесу необходимо оперативно решать эти проблемы.

«Наша задача – наращивать темпы развития инфраструктуры и логистики, повышения качества сервиса во всех регионах. Надо поставить перед собой цель – Казахстан к 2029 году должен расположиться не ниже 50 места в рейтинге глобального Индекса развития путешествий и туризма», — подчеркнул Алихан Смаилов.

В этой связи глава Правительства поручил ускорить ремонт и строительство дорог к основным туристским локациям, принять меры по своевременному подведению инженерной инфраструктуры к туробъектам, а также обеспечить надлежащее санитарное состояние и благоустройство курортных зон.

Он также отметил необходимость издания и распространения буклетов, путеводителей и карт по всем казахстанским объектам с указанием тарифов на услуги и усиления мер безопасности на туристических объектах.