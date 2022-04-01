Свежий выпуск С учетом гендера и обстоятельств 1 апреля 2022 г. 1:51 Влада Седова Борьба с насилием в семейно-бытовой сфере является одним из основных направлений государственной политики. На этот счет Глава государства в недавнем Послании обозначил: «Ранее мною давалось указание определиться с целесообразностью криминализации подобных правонарушений. Поручаю Генеральной прокуратуре всесторонне изучить данный вопрос и решить эту проблему». ...То, что проблема насилия – как физического, так и психологического – стоит в казахстанском обществе давно и остро, сотрудники правоохранительных органов знают не понаслышке. – Борьба с насилием в семейно-бытовой сфере – одно из основных направлений государственной политики. До принятия Закона Республики Казахстан «О профилактике бытового насилия» семейные дебоширы привлекались лишь только по отдельным статьям Административного кодекса, таким как пьянство или мелкое хулиганство, например. И только после принятия в 2009 году указанного закона в распоряжении полиции появились новые способы воздействия на семейных тиранов, позволяющие проводить с ними предметную индивидуально-профилактическую работу, – говорит председатель Комитета административной полиции МВД РК Атыгай Арыстанов. Одним из этих рычагов стало защитное предписание, вручаемое для исполнения лицу, совершившему бытовое насилие, либо от которого исходит угроза его совершения (человек должен быть вменяем и достигать на момент вынесения предписания шестнадцатилетнего возраста). – Что дает документ? Основное его предназначение – противостоять дальнейшим насильственным действиям в отношении потерпевших, он также запрещает разыскивать, преследовать, наносить визиты или каким-либо иным способом вступать в контакт с потерпевшими, включая несовершеннолетних и недееспособных членов семьи. При этом нарушение требований защитного предписания, согласно статье 461 КоАП, влечет предупреждение либо административный арест на срок до пяти суток, – разъясняет глава комитета. – За 2021 год сотрудниками полиции в отношении агрессоров было вынесено свыше 81 тысячи защитных предписаний; по ходатайствам полиции судами установлено более 11 тысяч особых требований к поведению правонарушителей. Такие ограничительные меры рассчитаны на срок в 30 дней. Кроме того, правонарушителя ставят на профилактический учет полиции для регулярного контроля – не менее одного раза в семь дней. – Почему именно 30 дней? Исходили из международного опыта, это раз, а два – месячного срока вполне достаточно для оценки, склонен ли провинившийся к повторению своих «подвигов», – комментирует начальник управления ювенальной полиции и защиты женщин от насилия КАП МВД РК Асет Оспанов. – Если за этот срок обладатель защитного предписания нарушит закон, то тогда уже судом в отношении него будут устанавливаться особые требования к его поведению сроком от трех месяцев до года, ответственность по которым гораздо выше. Еще один важный момент: защитное предписание выносится не только по факту уже произошедшего насилия, но и при угрозе подобных действий. А если после окончания действия защитного предписания поступает повторное обращение, сотрудниками полиции выносится еще одно защитное предписание. Что касается эффекта – он, несомненно, есть, уверены в управлении. – Это ведь психология людей. Кому-то достаточно проведенной разовой беседы, а кого-то и в тюрьму сажают, а ему все нипочем. Так и с предписанием, для определенного психотипа явившийся полицейский – уже мотивация изменить поведение, а предписание действует еще более отрезвляюще, – продолжает Асет Оспанов. Постоянно совершенствуется законодательство с учетом правоприменительной практики. С 2009 года, с момента принятия Закона РК «О профилактике бытового насилия», по 2022 год в него по инициативе МВД 13 раз вносились изменения и дополнения, направленные на улучшение работы в этой сфере. К примеру, ужесточены требования к процедуре примирения сторон: если ранее примириться можно было на любой стадии административного производства, то теперь только в суде, пройдя стадию медиации. Коснулись изменения и других положений: введен самостоятельный специальный состав правонарушения по фактам умышленного причинения легкого вреда здоровью (статья 73-1 КоАП), побоев (статья 73-2 КоАП) и нарушения особых требований к поведению правонарушителя (часть 2 статьи 669 КоАП), совершенных в сфере семейно-бытовых отношений, с введением в санкциях этих статей ареста (15 и 10 суток соответственно) и исключением штрафов как неэффективной меры наказания. К слову, о штрафах. Несколько лет назад именно штраф в размере 200 МРП (а на тот момент это составляло 525 тыс. тенге) стал одной из причин декриминализации бытового насилия. – Как известно, в КоАП статьи «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и «Побои» вернулись в 2017 году. И это было правильным решением. Огромный штраф за эти проступки ложился тяжким бременем на всю семью, усугубляя и так зачастую непростое материальное положение, – обосновывает правильность решения Асет Оспанов. – Кроме того, срок арестов был до 60 суток, что также подрывало финансовое благополучие – виновный, как правило, лишался работы. Вывод статей из УК был продиктован и тем, что пока эти проступки считались уголовными, статьи относились к категории частного обвинения, а это означало, что сбор всей доказательной базы лежал на плечах потерпевших. А сделать это простому человеку правильно и быстро очень непросто, и даже неверно написанное заявление становилось поводом для отказа суда принять дело. Вследствие сложной процедуры доказывания многие отказывались от дальнейшего разбирательства, так и не добившись справедливости. К примеру, в 2016 году реальное наказание понесли всего лишь чуть больше 700 нарушителей. Сейчас же обязанности по сбору фактов в рамках административного производства входят в компетенцию участковых инспекторов. Как итог: до суда доходит большинство дел. В административной полиции отмечают: в вопросах защиты прав женщин и детей особая роль отводится специальным инспекторам полиции по защите женщин от насилия. – Казахстан – единственное государство на постсоветском пространстве, где в системе органов внутренних дел создано подразделение по защите женщин от насилия, мы по праву можем этим гордиться, – подчеркивает Атыгай Арыстанов. – В их зону ответственности входит предупреждение насилия в отношении женщин, а также общая координация деятельности служб ОВД в этой сфере. В марте 2021 года их штатная численность доведена до 100% норм положенности, штатные единицы имеются в каждом городском и районном подразделении. Практика эта не нова: подразделения по защите женщин от насилия появились еще 1999 году, но поначалу штат был небольшой, комплектование происходило поэтапно. Но эффект был виден сразу: кто, как не женщина, способна поддержать другую женщину? Согласитесь, не каждая пострадавшая способна рассказать подробности преступления, особенно если дело касается половой неприкосновенности, полицейскому-мужчине. А женщина, пусть даже и в форме, безусловно вызывает большее доверие и меньшее стеснение. Неудивительно, что логическим продолжением «женской» линии стало введение специализации следователя женского пола. С прошлого года делами из категории, допустим, изнасилований, занимаются именно следователи-женщины, причем наиболее опытные. Цель все та же – помочь пострадавшей побороть стеснение, разговорить и одновременно успокоить. И если необходимо, поместить в кризисный центр для оказания социальной и правовой помощи. В прошлом году в центры направлено более 7 тыс. женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. К слову, обратиться туда можно и самостоятельно – перечень центров с указанием контактных данных размещен на ведомственных информационных ресурсах МВД и территориальных департаментов полиции. По словам Асета Оспанова, в кризисные центры попадают чаще всего те, кому некуда идти. А еще – кому нужно выговориться. При этом очень многие, даже став жертвой домашнего тирана, отказываются от привлечения мужа к ответственности, от вынесения защитного предписания. В таких случаях в центрах проводят сеансы медиации, когда супругов пытаются научить находить выходы из конфликтных ситуаций, уважать взгляды друг друга и принять меры по сохранению семьи. – Ведь из-за чего чаще всего происходят домашние конфликты? Все банально: жилищные вопросы, маленькая зарплата. Часто – на фоне алкогольных возлияний. Сотрудники центров работают с каждой парой индивидуально, приглашают для бесед вторую половинку, – говорит глава управления. – И знаете, тут я могу судить уже из профессионального опыта, очень многим парам не хватает терпения, ценностных установок, очень многое упирается в уход от семейных традиций. Уступить, простить, договориться получается далеко не у всех, отсюда и возникают конфликты и, как следствие, дело доходит до разводов. Кстати, интересный факт: в процентном соотношении женщины и мужчины становятся жертвами семейно-бытового насилия практически в равной доле. Правда, в полицию мужчины в таких случаях обращаются крайне редко, практически всегда проблема решается радикально – мужчина уходит из семьи. Вместе с тем правоохранители уверяют: времена, когда выносить сор из избы было стыдно (боялись осуждения старшего поколения, коллег), прошли. Постоянно проводимая информационная работа совместно с общественниками сделала свое дело: женщины перестали замалчивать факты надругательств и угроз, знают, куда идти и как призвать агрессора к ответственности. Да и по статистике преступления, относящиеся к «семейно-бытовой» категории, составляют чуть более 1% из общего числа правонарушений по республике. Но каждый факт по-прежнему становится резонансным делом – акцент на защиту прав женщин и защиту их от насилия всегда на особом контроле у государства.