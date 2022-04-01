Борьба с насилием в семейно-бытовой сфере является одним из основных направлений государственной политики.

На этот счет Глава государства в недавнем Послании обозначил: «Ранее мною давалось указание определиться с целесообразнос­тью криминализации подобных правонарушений. Поручаю Генеральной прокуратуре всесторонне изучить данный вопрос и решить эту проблему».

...То, что проблема насилия – как физического, так и психологи­ческого – стоит в казахстанском обществе давно и остро, сотрудники правоохранительных органов знают не понаслышке.

– Борьба с насилием в семейно-­бытовой сфере – одно из основных направлений государственной политики. До принятия Закона Республики Казахстан «О профилактике бытового насилия» семейные дебоширы привлекались лишь только по отдельным статьям Админис­тративного кодекса, таким как пьянство или мелкое хулиганство, например. И только после принятия в 2009 году указанного закона в распоряжении полиции появились новые способы воздействия на семейных тиранов, позволяющие проводить с ними предметную индивидуально-профилактическую работу, – говорит председатель Комитета административной полиции МВД РК Атыгай Арыстанов.

Одним из этих рычагов стало защитное предписание, вручае­мое для исполнения лицу, совершившему бытовое насилие, либо от которого исходит угроза его совершения (человек должен быть вменяем и достигать на момент вынесения предписания шестнадцатилетнего возраста).

– Что дает документ? Основное его предназначение – противостоять дальнейшим насильственным действиям в отношении потерпевших, он также запрещает разыскивать, преследовать, наносить визиты или каким-либо иным способом вступать в контакт с потерпевшими, включая несовершеннолетних и недееспо­собных членов семьи. При этом нарушение требований защитного предписания, согласно статье 461 КоАП, влечет предупреждение либо административный арест на срок до пяти суток, – разъясняет глава комитета. – За 2021 год сотрудниками полиции в отношении агрессоров было вынесено свыше 81 тысячи защитных предписаний; по ходатайствам полиции судами установлено более 11 тысяч особых требований к поведению правонарушителей.

Такие ограничительные меры рассчитаны на срок в 30 дней. Кроме того, правонарушителя ставят на профилактический учет полиции для регулярного контроля – не менее одного раза в семь дней.

– Почему именно 30 дней? Исходили из международного опыта, это раз, а два – месячного срока вполне достаточно для оценки, склонен ли провинившийся к повторению своих «подвигов», – комментирует начальник управления ювенальной полиции и защиты женщин от насилия КАП МВД РК Асет Оспанов. – Если за этот срок обладатель защитного предписания нарушит закон, то тогда уже судом в отношении него будут устанавливаться особые требования к его поведению сроком от трех месяцев до года, ответственность по которым гораздо выше.

Еще один важный момент: защитное предписание выносится не только по факту уже произошедшего насилия, но и при угрозе подобных действий. А если после окончания действия защитного предписания поступает повторное обращение, сотрудниками полиции выносится еще одно защитное предписание.

Что касается эффекта – он, несомненно, есть, уверены в управлении.

– Это ведь психология людей. Кому-то достаточно проведенной разовой беседы, а кого-то и в тюрьму сажают, а ему все нипочем. Так и с предписанием, для определенного психотипа явившийся полицейский – уже мотивация изменить поведение, а предписание действует еще более отрезвляюще, – продолжает Асет Оспанов.

Постоянно совершенствуется законодательство с учетом правоприменительной практики. С 2009 года, с момента принятия Закона РК «О профилактике бытового насилия», по 2022 год в него по инициативе МВД 13 раз вносились изменения и дополнения, направленные на улучшение работы в этой сфере. К примеру, ужесточены требования к процедуре примирения сторон: если ранее примириться можно было на любой стадии административного производства, то теперь только в суде, пройдя стадию медиации.

Коснулись изменения и других положений: введен самостоятельный специальный состав правонарушения по фактам умышленного причинения легкого вреда здоровью (статья 73-1 КоАП), побоев (статья 73-2 КоАП) и нарушения особых требований к поведению правонарушителя (часть 2 статьи 669 КоАП), совершенных в сфере семейно-бытовых отношений, с введением в санкциях этих статей ареста (15 и 10 суток соответственно) и исключением штрафов как неэффективной меры наказания.

К слову, о штрафах. Несколько лет назад именно штраф в размере 200 МРП (а на тот момент это составляло 525 тыс. тенге) стал одной из причин декриминализации бытового насилия.

– Как известно, в КоАП статьи «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и «Побои» вернулись в 2017 году. И это было правильным решением. Огромный штраф за эти проступки ложился тяжким бременем на всю семью, усугубляя и так зачастую непростое материальное положение, – обосновывает правильность решения Асет Оспанов. – Кроме того, срок арес­тов был до 60 суток, что также подрывало финансовое благополучие – виновный, как правило, лишался работы.

Вывод статей из УК был продиктован и тем, что пока эти проступки считались уголовными, статьи относились к категории частного обвинения, а это означало, что сбор всей доказательной базы лежал на плечах потерпевших. А сделать это простому человеку правильно и быстро очень непросто, и даже неверно написанное заявление становилось поводом для отказа суда принять дело. Вследствие сложной процедуры доказывания многие отказывались от дальнейшего разбирательства, так и не добившись справедливости. К примеру, в 2016 году реальное наказание понесли всего лишь чуть больше 700 нарушителей. Сейчас же обязанности по сбору фактов в рамках административного производства входят в компетенцию участковых инспекторов. Как итог: до суда доходит большинство дел.

В административной полиции отмечают: в вопросах защиты прав женщин и детей особая роль отводится специальным инспекторам полиции по защите женщин от насилия.

– Казахстан – единственное государство на постсоветском пространстве, где в системе органов внутренних дел создано под­разделение по защите женщин от насилия, мы по праву можем этим гордиться, – подчеркивает Атыгай Арыстанов. – В их зону ответственности входит предупреждение насилия в отношении женщин, а также общая координация деятельности служб ОВД в этой сфере. В марте 2021 года их штатная численность доведена до 100% норм положенности, штатные единицы имеются в каждом городском и районном подразделении.

Практика эта не нова: подраз­деления по защите женщин от насилия появились еще 1999 году, но поначалу штат был небольшой, комплектование происходило поэтапно. Но эффект был виден сразу: кто, как не женщина, способна поддержать другую женщину? Согласитесь, не каждая пострадавшая способна рассказать подробности преступления, особенно если дело касается половой неприкосновенности, полицейскому-мужчине. А женщина, пусть даже и в форме, безусловно вызывает большее доверие и меньшее стеснение.

Неудивительно, что логическим продолжением «женской» линии стало введение специализации следователя женского пола. С прошлого года делами из категории, допустим, изнасилований, занимаются именно следователи-женщины, причем наиболее опытные. Цель все та же – помочь пострадавшей побороть стеснение, разговорить и одновременно успокоить. И если необходимо, поместить в кризисный центр для оказания социальной и правовой помощи. В прошлом году в центры направлено более 7 тыс. женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. К слову, обратиться туда можно и самостоятельно – перечень центров с указанием контактных данных размещен на ведомственных информационных ресурсах МВД и территориальных департаментов полиции.

По словам Асета Оспанова, в кризисные центры попадают чаще всего те, кому некуда идти. А еще – кому нужно выговориться. При этом очень многие, даже став жертвой домашнего тирана, отказываются от привлечения мужа к ответственности, от вынесения защитного предписания. В таких случаях в центрах проводят сеансы медиации, когда супругов пытаются научить находить выходы из конфликтных ситуаций, уважать взгляды друг друга и принять меры по сохранению семьи.

– Ведь из-за чего чаще всего происходят домашние конфликты? Все банально: жилищные вопросы, маленькая зарплата. Часто – на фоне алкогольных возлияний. Сотрудники центров работают с каждой парой индивидуально, приглашают для бесед вторую половинку, – говорит глава управления. – И знаете, тут я могу судить уже из профессио­нального опыта, очень многим парам не хватает терпения, ценностных установок, очень многое упирается в уход от семейных традиций. Уступить, простить, договориться получается далеко не у всех, отсюда и возникают конфликты и, как следствие, дело доходит до разводов.

Кстати, интересный факт: в процентном соотношении женщины и мужчины становятся жертвами семейно-бытового насилия практически в равной доле. Правда, в полицию мужчины в таких случаях обращаются крайне редко, практически всегда проблема решается радикально – мужчина уходит из семьи. Вместе с тем правоохранители уверяют: времена, когда выносить сор из избы было стыдно (боялись осуждения старшего поколения, коллег), прошли. Постоянно проводимая информационная работа совместно с общественниками сделала свое дело: женщины перестали замалчивать факты надругательств и угроз, знают, куда идти и как призвать агрессора к ответственности. Да и по статистике преступления, относящиеся к «семейно-бытовой» категории, составляют чуть более 1% из общего числа правонарушений по республике. Но каждый факт по-прежнему становится резонансным делом – акцент на защиту прав женщин и защиту их от насилия всегда на особом контроле у государства.