​ С учетом замечаний и предложений

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Маулен Кожа

В работе по кодексу о здоровье депутаты Мажилиса учли мнение гражданского общества. Об этом заявил председатель палаты Нурлан Нигматулин на расширенном собрании фракции партии «Nur Otan».

В настоящее время проект Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения» готовится к рассмотрению в первом чтении. Наиболее резонансные нормы законопроекта мажилисмены-нуротановцы вынесли на обсуж­дение на расширенное собрание фракции, в котором приняли участие также руководители госорганов, известные общественные деятели, представители медицинской общественности и гражданского общества.

Нурлан Нигматулин напомнил, что с момента поступления проекта кодекса в Мажилис депутаты палаты активно обсуж­дали его с общественностью на различных площадках как в центре, так и в регионах.

В результате по многим спорным вопросам были найдены компромиссные решения.

В частности, это касается вопросов трансплантологии, сроков на опознание и востребование неопознанных умерших.

На расширенном заседании фракции свою позицию выразили председатель правления Национального научного центра хирургии им. А. Н. Сызганова Болатбек Баймаханов, руководитель Республиканского общества пациентов в трансплантации «Өмір Сыйы» Сандугаш Орынбае­ва и глава общественного фонда «Аман-саулык» Бахыт Туменова.

В отношении нормы о вывозе органов за границу спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин подчеркнул, что данный вопрос «закрыт» и проектом кодекса предусмотрена возможность вывозить изъятые у умерших органы для пересадки лишь при необходимости оказания медицинской помощи гражданину Казахстана, находящемуся за пределами нашего государства.

Особое внимание на собрании фракции уделено норме о вакцинации.

Своим мнением поделились инфекционисты, представители дошкольных учреждений, а также уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Аружан Саин.

С учетом различных мнений, а также обеспечения безопасности населения рабочей группой предлагается подход, согласно которому профилактические прививки подразделяются на обязательные и добровольные. Физлица, постоянно находящие­ся на территории Казахстана, обязаны получать обязательные профилактические прививки. При этом ребенок подлежит вакцинации по списку обязательных прививок, только если он не имеет медицинских противопоказаний.

Вместе с тем предлагается ужесточить ответственность за поставку некачественных вакцин, несоблюдение правил хранения, транспортировки и использования вакцин. Усиливаются полномочия Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг, согласно которым появляется доступ в медучреждения для контроля хранения и использования вакцин.

Общая позиция выработана и по вопросу прекращения мер искусственной поддержки жизни пациента: без согласия родственников эти меры прекращаться не будут.

Рабочей группой из проекта кодекса исключены требования об обязательном прохождении скрининговых исследований и обязанности работодателей не допускать к работе лиц, не прошедших скрининг.

На расширенном собрании фракции детальное обсуждение получила каждая из дискуссионных норм проекта кодекса о здоровье.

По теме высказались председатель Национальной коалиции защиты прав потребителей Мурат Абенов, а также казахстанский политолог Данияр Ашимбаев.

– В результате тщательной, кропотливой работы над проектом Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения» есть все основания полагать, что данный кодекс после его принятия окажет существенное влияние на повышение доступности и качества медицинских услуг в нашей стране. Мы постарались учесть максимальный спектр замечаний и предложений, – резюмировал спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин.

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