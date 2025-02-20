С упором на большие данные

В январе 2023 года Минис­терство финансов РК запустило в эксплуатацию Информационную систему государственного планирования (ИСГП), которая призвана сделать бюджетную систему более прозрачной, автоматизировать процессы и помочь эффективнее управлять финансами. О работе ИС, промежуточных итогах и планах на будущее мы попросили рассказать вице-министра финансов Асета Турысова.

– В прошлом году на заседании Национального курултая Президент Казахстана заявил, что республика должна стать территорией всеобщей цифровизации. Что уже сделано Министерством финансов для решения поставленных задач?

– Министерством продолжает­ся работа по всестороннему совершенствованию процессов с целью создания комплексной и современной экосистемы, в которую включаются блоки планирования и исполнения бюджета, администрирования и контроля. Упор делается на использовании больших данных, выявлении и недопущении нарушений, оптимизации и автоматизации процессов.

В частности, проведена следую­щая работа: внедрено прослеживание расходов в информационной системе государственного планирования (ИСГП), внедрен модуль ведения государственных инвестиционных проектов (ГИП), упрощена процедура подачи бюджетных заявок.

Кроме того, создан Цифровой профиль государственного органа, работа по которому продолжается в части наполнения и расширения. Осуществлен пилотный проект по Единому «облачному» бухгалтерскому учету, интегрированному с другими госорганами. Проводится работа по подключению к нему местных исполнительных структур.

В будущем открывается перс­пектива автоматизации бухучета госсектора. В подсистеме «Онлайн бюджетный мониторинг» сформированы профили рисков, получены значительные результаты по предупреждению и выявлению нарушений при расходовании средств.

Министерство реализует также проект по визуализации фис­кальных чеков. В нынешнем году планируется его расширение в части используемых данных, слоев­ и аналитики информации в целях проведения контрольных мероприятий, уведомлений, регулирования процессов взаимодействия с бизнесом и физлицами.

Кроме того, выработано решение по объединению Электронного каталога товаров с Национальным каталогом товаров в целях создания единого каталога, чтобы обеспечить однообразие, применять его при отслеживании товаров и использовать в экономической аналитике, в том числе по ценам.

В прошлом году достигнуто решение по Системе маркет-анализа. Нынче планируется ее опытная эксплуатация, а также интеграция. В части налогового и таможенного администрирования пересмотрена вся архитектура, принято решение о замене систем с сокращением их количества, переходом на микросервисную архитектуру и дальнейшей автоматизацией.

Запущена и тиражируется информационная система «Интегрированная система налогового администрирования» (ИСНА), в которой автоматизированы процедуры реабилитации и банкротства, внедрены другие компоненты (подсистемы «Администрирование» и «Мониторинг», Автоматизированное рабочее место органов государственных доходов, Интеграционная шина, модули «Акциз», «Взимание»). Соз­дано Досье налогоплательщика – система автоматизированного сбора, обработки и хранения информации из различных источников с целью формирования единого и актуального профиля налогоплательщика.

– Можете немного конкретнее рассказать о том, как работает ИС государственного планирования?

– Начну с того, что цифровизация бюджетной системы – важный шаг в развитии электронного правительства. В целях цифровизации процедур государственного и бюджетного планирования нами проведена работа по развитию ИСГП, которая успешно прошла аттестацию по требованиям информационной безопасности и введена в эксплуатацию в 2023 году. На сегодня к системе подключено более 1 000 государственных учреждений, а число пользователей достигло 5 000 человек.

В рамках ИСГП работают 16 модулей, среди которых «Прог­нозная консолидированная финансовая отчетность» и «Государственный инвестиционный проект». Также достигнута интеграция с 16 различными государственными системами, включая «е-Минфин», «Казначейство-Клиент»­ и ГБД «Юридические лица».

В прошлом году был запущен модуль «Цифровая карта региона», который помогает анализировать социально-экономическое развитие сельских населенных пунктов и следить за уровнем их обеспеченности в соответствии с Системой региональных стандартов.

Ранее Министерство национальной экономики РК «вручную» собирало данные по обеспеченности и развитию регионов, но теперь все показатели за 2023 год внесены в базу данных, что облегчает работу экономис­тов и финансистов.

– И как эта система помогает в управлении бюджетом?

– ИСГП автоматизирует процесс формирования бюджета. Когда госучреждение подает бюджетную заявку, система автоматически обращается в «Электронный каталог товаров» (ЭКТ) для выбора товаров и их характеристик. Затем данные передаются в Систему маркет-анализа (СМА), которая определяет прог­нозную стоимость товаров.

Электронный каталог товаров (ЭКТ) разработан для упрощения и стандартизации процесса госзакупок. Он устраняет проблему множественных кодов товаров в различных системах, которая ранее приводила к коррупционным рискам и манипуляциям в пользу отдельных поставщиков. Система использует уникальные идентификационные коды, что делает закупки транспарентными и более контролируемыми.

ЭКТ организован в виде четкой классификационной структуры, состоящей из четырех уровней. Первый – это деление по категориям, например «Электронные устройства» или «Продукты питания». Далее «группа» – более узкое деление, например, «Аудио- и видеотехника». К треть­ей группе относим «класс», где проис­ходит конкретизация группы, например «Телевизоры». Ну и последнее – «вид»: описание конкретного товара, например «LED-телевизоры».

Система позволяет легко находить товары по коду, исключая возможность дублирования и неоправданного завышения цен. В перспективе каталог будет интегрирован с другими государственными системами, такими как реестр контрактов, мониторинг закупок, таможенные базы данных, что обеспечит полную прослеживаемость товара – от его ввоза или производства до конечного сбыта.

– Каким образом ведомство отслеживает расходы?

– В 2024 году мы запустили пилотный проект по сквозному отслеживанию всех государственных расходов. Каждой расходной операции присваивается уникальный идентификатор (ID), который позволяет контро­лировать движение средств от планирования до исполнения. Осуществлением проекта «Цифровой тенге» занимается Нацио­нальный банк Казахстана. Эта инициатива также может стать эффективным инструментом в борьбе с коррупцией благодаря прозрачности операций и возможности отслеживания финансовых потоков.

В настоящее время Министерством финансов РК, Нацбанком, другими заинтересованными госорганами подписаны совместные приказы о проведении пилотных проектов «окрашивания» денег. Это условное название означает, что каждый тенге, выделенный из бюджета, будет получать уникальную цифровую метку, которая позволит отслеживать его на всех этапах – от выделения до полного освоения.

Это исключает возможность хищения и способствует рациональному использованию средств. Проект осуществляется при использовании государственных средств социально-предпринимательской корпорации (СПК) при приобретении сельхозтехники, оборудования, а также в сфере строительства и ремонта дорог.

– Какие проекты еще планируется реализовать в ближайшем будущем?

– Цифровизация бюджетной системы является необходимым условием для повышения эффективности управления государственными финансами. Поэтому до конца 2025 года в Минфине намерены внедрить новые подходы и процессы при планировании бюджета.

В рамках усовершенствования системы будет запущен инструмент маркет-анализа, который объединит данные о ценах на товары из различных источников (закупочные площадки, ИС ЭСФ, ИС ИБД, маркетплейсы, НПП «Атамекен» и другие) и позволит проанализировать их для определения реальной рыночной стоимости товаров. Этот механизм также будет использоваться для камерального контро­ля при приобретении товаров госучреждениями, что поможет избежать завышения цен.

Совместно с разработчиками системы документооборота рассматривается возможность реализации проекта, который позволит отслеживать процессы от планирования до реализации в единой экосистеме государственного планирования. Для дос­тижения этой цели будет обеспечена интеграция с системами «е-Заңнама», «Документолог» и отраслевыми учетными системами госорганов.

Таким образом, цифровизация бюджетной системы позволит добиться большей прозрачности, ускорения процессов и эффективного использования государственных ресурсов.