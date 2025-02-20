С упором на большие данные Цифровизация 20 февраля 2025 г. 5:00 7 Беседовал Самат Бейсембаев Информационные системы помогают эффективно управлять финансами коллаж Павла Цедилина В январе 2023 года Министерство финансов РК запустило в эксплуатацию Информационную систему государственного планирования (ИСГП), которая призвана сделать бюджетную систему более прозрачной, автоматизировать процессы и помочь эффективнее управлять финансами. О работе ИС, промежуточных итогах и планах на будущее мы попросили рассказать вице-министра финансов Асета Турысова. – В прошлом году на заседании Национального курултая Президент Казахстана заявил, что республика должна стать территорией всеобщей цифровизации. Что уже сделано Министерством финансов для решения поставленных задач? – Министерством продолжается работа по всестороннему совершенствованию процессов с целью создания комплексной и современной экосистемы, в которую включаются блоки планирования и исполнения бюджета, администрирования и контроля. Упор делается на использовании больших данных, выявлении и недопущении нарушений, оптимизации и автоматизации процессов. В частности, проведена следующая работа: внедрено прослеживание расходов в информационной системе государственного планирования (ИСГП), внедрен модуль ведения государственных инвестиционных проектов (ГИП), упрощена процедура подачи бюджетных заявок. Кроме того, создан Цифровой профиль государственного органа, работа по которому продолжается в части наполнения и расширения. Осуществлен пилотный проект по Единому «облачному» бухгалтерскому учету, интегрированному с другими госорганами. Проводится работа по подключению к нему местных исполнительных структур. В будущем открывается перспектива автоматизации бухучета госсектора. В подсистеме «Онлайн бюджетный мониторинг» сформированы профили рисков, получены значительные результаты по предупреждению и выявлению нарушений при расходовании средств. Министерство реализует также проект по визуализации фискальных чеков. В нынешнем году планируется его расширение в части используемых данных, слоев и аналитики информации в целях проведения контрольных мероприятий, уведомлений, регулирования процессов взаимодействия с бизнесом и физлицами. Кроме того, выработано решение по объединению Электронного каталога товаров с Национальным каталогом товаров в целях создания единого каталога, чтобы обеспечить однообразие, применять его при отслеживании товаров и использовать в экономической аналитике, в том числе по ценам. В прошлом году достигнуто решение по Системе маркет-анализа. Нынче планируется ее опытная эксплуатация, а также интеграция. В части налогового и таможенного администрирования пересмотрена вся архитектура, принято решение о замене систем с сокращением их количества, переходом на микросервисную архитектуру и дальнейшей автоматизацией. Запущена и тиражируется информационная система «Интегрированная система налогового администрирования» (ИСНА), в которой автоматизированы процедуры реабилитации и банкротства, внедрены другие компоненты (подсистемы «Администрирование» и «Мониторинг», Автоматизированное рабочее место органов государственных доходов, Интеграционная шина, модули «Акциз», «Взимание»). Создано Досье налогоплательщика – система автоматизированного сбора, обработки и хранения информации из различных источников с целью формирования единого и актуального профиля налогоплательщика. – Можете немного конкретнее рассказать о том, как работает ИС государственного планирования? – Начну с того, что цифровизация бюджетной системы – важный шаг в развитии электронного правительства. В целях цифровизации процедур государственного и бюджетного планирования нами проведена работа по развитию ИСГП, которая успешно прошла аттестацию по требованиям информационной безопасности и введена в эксплуатацию в 2023 году. На сегодня к системе подключено более 1 000 государственных учреждений, а число пользователей достигло 5 000 человек. В рамках ИСГП работают 16 модулей, среди которых «Прогнозная консолидированная финансовая отчетность» и «Государственный инвестиционный проект». Также достигнута интеграция с 16 различными государственными системами, включая «е-Минфин», «Казначейство-Клиент» и ГБД «Юридические лица». В прошлом году был запущен модуль «Цифровая карта региона», который помогает анализировать социально-экономическое развитие сельских населенных пунктов и следить за уровнем их обеспеченности в соответствии с Системой региональных стандартов. Ранее Министерство национальной экономики РК «вручную» собирало данные по обеспеченности и развитию регионов, но теперь все показатели за 2023 год внесены в базу данных, что облегчает работу экономистов и финансистов. – И как эта система помогает в управлении бюджетом? – ИСГП автоматизирует процесс формирования бюджета. Когда госучреждение подает бюджетную заявку, система автоматически обращается в «Электронный каталог товаров» (ЭКТ) для выбора товаров и их характеристик. Затем данные передаются в Систему маркет-анализа (СМА), которая определяет прогнозную стоимость товаров. Электронный каталог товаров (ЭКТ) разработан для упрощения и стандартизации процесса госзакупок. Он устраняет проблему множественных кодов товаров в различных системах, которая ранее приводила к коррупционным рискам и манипуляциям в пользу отдельных поставщиков. Система использует уникальные идентификационные коды, что делает закупки транспарентными и более контролируемыми. ЭКТ организован в виде четкой классификационной структуры, состоящей из четырех уровней. Первый – это деление по категориям, например «Электронные устройства» или «Продукты питания». Далее «группа» – более узкое деление, например, «Аудио- и видеотехника». К третьей группе относим «класс», где происходит конкретизация группы, например «Телевизоры». Ну и последнее – «вид»: описание конкретного товара, например «LED-телевизоры». Система позволяет легко находить товары по коду, исключая возможность дублирования и неоправданного завышения цен. В перспективе каталог будет интегрирован с другими государственными системами, такими как реестр контрактов, мониторинг закупок, таможенные базы данных, что обеспечит полную прослеживаемость товара – от его ввоза или производства до конечного сбыта. – Каким образом ведомство отслеживает расходы? – В 2024 году мы запустили пилотный проект по сквозному отслеживанию всех государственных расходов. Каждой расходной операции присваивается уникальный идентификатор (ID), который позволяет контролировать движение средств от планирования до исполнения. Осуществлением проекта «Цифровой тенге» занимается Национальный банк Казахстана. Эта инициатива также может стать эффективным инструментом в борьбе с коррупцией благодаря прозрачности операций и возможности отслеживания финансовых потоков. В настоящее время Министерством финансов РК, Нацбанком, другими заинтересованными госорганами подписаны совместные приказы о проведении пилотных проектов «окрашивания» денег. Это условное название означает, что каждый тенге, выделенный из бюджета, будет получать уникальную цифровую метку, которая позволит отслеживать его на всех этапах – от выделения до полного освоения. Это исключает возможность хищения и способствует рациональному использованию средств. Проект осуществляется при использовании государственных средств социально-предпринимательской корпорации (СПК) при приобретении сельхозтехники, оборудования, а также в сфере строительства и ремонта дорог. – Какие проекты еще планируется реализовать в ближайшем будущем? – Цифровизация бюджетной системы является необходимым условием для повышения эффективности управления государственными финансами. Поэтому до конца 2025 года в Минфине намерены внедрить новые подходы и процессы при планировании бюджета. В рамках усовершенствования системы будет запущен инструмент маркет-анализа, который объединит данные о ценах на товары из различных источников (закупочные площадки, ИС ЭСФ, ИС ИБД, маркетплейсы, НПП «Атамекен» и другие) и позволит проанализировать их для определения реальной рыночной стоимости товаров. Этот механизм также будет использоваться для камерального контроля при приобретении товаров госучреждениями, что поможет избежать завышения цен. Совместно с разработчиками системы документооборота рассматривается возможность реализации проекта, который позволит отслеживать процессы от планирования до реализации в единой экосистеме государственного планирования. Для достижения этой цели будет обеспечена интеграция с системами «е-Заңнама», «Документолог» и отраслевыми учетными системами госорганов. Таким образом, цифровизация бюджетной системы позволит добиться большей прозрачности, ускорения процессов и эффективного использования государственных ресурсов. #ИС #Министерство финансов #ИСГП