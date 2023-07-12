С воздуха и на земле Свежий выпуск 12 июля 2023 г. 3:00 264 Дина Боранбаева Обработка против саранчи в области Жетысу практически завершена, вероятность нанесения ущерба урожаю сведена к минимуму. фото из архива "КП" На территории региона распространенными являются азиатская саранча, итальянский прус и нестадные саранчовые. И если обыватели в таких насекомых-вредителях не видят особой разницы, то специалисты против каждого вида этих прожорливых кузнечиков проводят свою химическую обработку. По данным территориального управления Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе по области Жетысу, в текущем году против азиатской саранчи в регионе было намечено обработать 11 тыс. 740 га полей, против итальянского пруса – 44 тыс. 332 га. Кроме того, из местного бюджета выделены средства на мероприятия против нестадных видов саранчовых на территории в 26 тыс. 639 га. Запланированные работы выполнены на 97%. Химическая обработка территорий в основном проводится с помощью сельскохозяйственной авиации, а также наземным опрыскиванием. Определенные в ходе тендеров Минсельхоза организации обеспечены квалифицированными специалистами и современной техникой, в том числе тремя самолетами. В последние годы благодаря своевременной профилактике и оперативным ликвидационным мероприятиям за счет средств республиканского и местного бюджетов фитосанитарная обстановка в области остается стабильной, подчеркивают в отделе защиты растений территориальной инспекции КГИ в АПК области Жетысу. Исполнение всех поставленных задач находится на контроле специальной рабочей комиссии, созданной распоряжением руководства области. Слаженные усилия служб защиты растений и прогноза, а также местных исполнительных органов сводят вероятность нанесения ущерба саранчовыми вредителями к минимуму, отмечают специалисты. Жалоб и обращений от владельцев сельхозугодий, сенокосов и пастбищ на сегодня не поступало. Следует отметить, что нашествие саранчи в регионе в последний раз было зафиксировано в 2017 году. #Жетысу #аграрии #саранча #урожай #обработка #нашествие #поля #лето 2023