С воздуха и на земле

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Дина Боранбаева

Обработка против саранчи в области Жетысу практически завершена, вероятность нанесения ущерба урожаю сведена к минимуму.

фото из архива "КП"

На территории региона распространенными являются азиатская саранча, итальянский прус и нестадные саранчовые. И если обыватели в таких насекомых-вредителях не видят особой разницы, то специалисты против каждого вида этих прожорливых кузнечиков проводят свою химическую обработку.

По данным территориального управления Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе по области Жетысу, в текущем году против азиатской саранчи в регионе было намечено обработать 11 тыс. 740 га полей, против итальянс­кого пруса – 44 тыс. 332 га. Кроме того, из местного бюджета выделены средства на мероприятия против нестадных видов саранчовых на территории в 26 тыс. 639 га.

Запланированные работы выполнены на 97%. Химическая обработка территорий в основном проводится с помощью сельскохозяйственной авиации, а также наземным опрыскиванием. Определенные в ходе тендеров Минсельхоза организации обеспечены квалифицированными специалистами и современной техникой, в том числе тремя самолетами.

В последние годы благодаря своевременной профилактике и оперативным ликвидационным мероприятиям за счет средств республиканского и местного бюджетов фито­санитарная обстановка в области остается стабильной, подчеркивают в отделе защиты растений территориальной инспекции КГИ в АПК области Жетысу. Исполнение всех пос­тавленных задач находится на контроле специальной рабочей комиссии, созданной распоряжением руководства области.

Слаженные усилия служб защиты растений и прогноза, а также местных исполнительных органов сводят вероятность нанесения ущерба саранчовыми вредителями к минимуму, отмечают специалисты. Жалоб и обращений от владельцев сельхозугодий, сенокосов и пастбищ на сегодня не поступало. Следует отметить, что нашествие саранчи в регионе в последний раз было зафиксировано в 2017 году.

#Жетысу #аграрии #саранча #урожай #обработка #нашествие #поля #лето 2023

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