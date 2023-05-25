С заботой о братьях меньших

Каждую субботу в стенах Назарбаев Интеллектуальной школы собираются неравнодушные ребята и мастерят будки для собак и вольеры для кошек. Работа здесь кипит серьезная: жилища для бездомных животных изготавливают из досок и грузовых паллет, а потому зооволонтерам приходится и пилить, и строгать, и забивать гвозди.

Проект НомеDog существует в талдыкорганской НИШ с 2020 года. За это время своими руками школьники соорудили более 30 будок.

– Учитывая высокую занятость учеников, мы стараемся распределять работу среди всех участников на разные недели, – рассказывает президент зооволонтерского проекта НомеDog Максим Сурин. – Изготавливаем будки различных размеров – для щенков и крупных собак – какие требуются для подопечных талдыкорганского общественного фонда «Зооклуб». Также иногда делаем просто деревянные поддоны для вольеров. Хотим обеспечить теплом и уютным пространством животных, лишенных дома. А еще таким образом мы учимся сообща бескорыстно помогать братьям нашим меньшим.

Приобщиться к проекту может любой ученик: на сегодня число юных волонтеров достигло почти 100 человек. Строительный материал для будок собирают силами таких же неравнодушных горожан, а также родителей и администрации учебного заведения.

Занятие ребят получило большую поддержку ввиду его всесторонней пользы: школьники заботятся о животных, осваивают азы плотницкого дела, а еще находят друзей-единомышленников.

Несмотря на то что наступают каникулы, а у многих и вовсе такой ответственный период, как экзамены, оставлять доб­рые дела волонтеры не намерены. Как только потребуется домик для животных, говорят школьники, они готовы взяться за пилы и прийти на помощь.