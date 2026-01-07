С заботой о новорожденных

Хорошая новость
19
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

Областной центр матери и ребенка получил от спонсоров важный подарок: здесь установили восемь кресел «кенгуру», а также аппарат для визуализации вен у новорожденных.

фото предоставлено ЦМиР

Как рассказали в лечебном учреждении, специальные кресла необходимы при выхаживании недоношенных и маловесных детей. Они имеют конс­трукцию, обеспечивающую тесный телесный контакт малютки с мамой или папой. Как у кенгуру. При таком выхаживании у малышей стабилизируются дыхание и сердечный ритм, улучшается терморегуляция, снижается­ уровень стресса, появляется крепкая эмоциональная связь с родителями.

«Аппарат для визуализации вен у новорожденных помогает быстрее и точнее находить периферические сосуды при заборе крови или проведении инъекций, – пояснили врачи. – У недоношенных детей вены очень тонкие, практически невидимые, поэтому такой аппарат крайне важен для неонатологов».

Это не все. Крупная металлургическая компания еще оснастила ЦМиР удобной системой навигации. До сих пор пациентам было сложно быстро найти нужного врача или кабинет в много­этажном корпусе с большим количеством отделений. Сейчас на всех этажах, в холлах возле лифтов и даже на улице появились маршрутные указатели.

«Появление на свет малыша – это всегда огромная радость и одновременно большая ответственность, – отметили спонсоры. – Мы искренне рады, что смогли внести вклад в создание условий, при которых новорожденные и их родители будут чувствовать заботу и поддержку».

#медицина #ЦМиР

