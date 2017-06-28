Свежий выпуск
​С заботой об инвесторах
Аскар Султан

Выставка, которую открыли министр иностранных дел Кайрат Абд­рахманов и аким области Бердыбек Сапарбаев, вызвала большой интерес у представителей минис­терств, национальных компаний, зарубежных организаций, а также глав дипломатических миссий США, России, Голландии, Армении, Македонии и ряда других стран.

Потенциал региона огромен и сулит большие выгоды всем заинтересованным сторонам. Несмотря на то что ведущими отраслями экономики области являются горнодобывающая и обрабатывающая промышленности, сельское хозяйство, транс­порт и складирование, строительство и торговля, есть и другие сферы, которые требуют вложений с гарантированной отдачей. Кстати, местные власти создали центр обслуживания инвесторов, где им предоставлено полное сервисное обслуживание.

Из перспективных проектов в области намечено создание горно-металлургического комплекса по переработке железных руд, освоение титан-циркониевого месторождения Ащисай, строительство утилизационной элект­ростанции на ферросплавном газе мощностью 45–55 МВт, горно-металлургического комплекса с выпуском конечной продукции в виде стали и чугуна, транспорт­но-логистического центра по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции, возведение высокотехнологичных теп­личного и откормочного комплексов на 2 000 голов КРС и 1 000 голов маточного поголовья, строительство птицефаб­рики по выращиванию бройлеров. Кроме этого, идет поиск инвесторов для возведения гостиничного комплекса Sheraton.

Свидетельством того, насколько серьезны планы по воплощению этих идей, стало и подписание между акиматом региона и ТОО «Unaited Energies Aktobe» в рамках выс­тавки Меморандума о строительстве завода по изготовлению ветрогенераторов в индустриальной зоне «Актобе» общей стои­мостью 84 млн евро. Реализация проекта позволит создать в регионе 500 новых рабочих мест. Это первое в СНГ производство такого уровня, которое позволит выпускать установки с суммарной мощностью в 250 МВт. Первые ветрогенераторы с актюбинской пропиской появятся в Каркаралинском районе Карагандинской области, а их мощность будет составлять 61 МВт.

По словам главы региона, выс­тавка, которая проводится в рамках ЭКСПО-2017, будет работать на протяжении трех месяцев, чтобы инвесторы в любое время могли ознакомиться с потенциа­лом области и получить всю
исчерпывающую информацию о проектах.

В этот же вечер главы дипломатических миссий ознакомились с презентацией «Сокровища Актюбинской области», которая развернута в этноауле на городском ипподроме «Қазанат». Стоит отметить, что сотрудники музея привезли с собой около 70 экспонатов. Помимо этого, дипломаты в специальной юрте отведали блюда казахской кухни и напитки, сыграли в национальные виды спорта – асық ату, садақ ату. Также вниманию глав дипмиссий в «Этно Мюзик Холле» была представлена концертная программа, подготовленная силами творчес­ких коллективов региона.

Ну а далее Бердыбек Сапарбаев пригласил почетных гостей на сольный концерт финалиста международного конкурса I am a singer Димаша Кудайбергена. Они с большим удовольствием насладились творчеством уроженца Актобе, который сегодня известен не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами.

Напомним, что в эти дни в Астане проходят Дни Актюбинской области, в рамках которых запланирована насыщенная культурно-развлекательная программа для жителей и гостей столицы.

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