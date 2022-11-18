С животными на избирательные участки нельзя – ЦИК

Член Центральной избирательной комиссии Казахстана Сабила Мустафина прокомментировала вопрос о том, можно ли на избирательный участок прийти с собакой, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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"Центральная избирательная комиссия не ведет перечня животных, которым разрешено или запрещено заходить в здание участка", – заявила Сабила Мустафина.

Между тем, по ее словам, в основном избирательные участки располагаются в школах, куда входить с животными нельзя.

"С животными приходить нельзя. Это неправильно", – резюмировала она.