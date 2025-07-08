Sadraddin и Рухия Байдукенова представили Казахстан на фестивале искусств стран ШОС

Культура
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Дана Аменова
корреспондент

Открытие мероприятия прошло в формате молодежного песенного вечера и стало яркой демонстрацией культурного многообразия стран-участниц

Фото: instagram.com/rukhiya.baidukenova/

В рамках 22-го совещания министров культуры государств-членов ШОС в китайском городе Циндао прошла торжественная церемония открытия фестиваля искусств и молодежной песни, сообщает Kazpravda.kz 

По информации Минкультуры, цель мероприятия — укрепление культурных связей между Востоком и Западом, продвижение национальных традиций и развитие дружбы между странами ШОС.

Казахстан на фестивале представили молодые исполнители, лауреаты Государственной молодежной премии «Дарын» — Садраддин Болат (SADRADDIN) и Рухия Байдукенова.

Открытие прошло в формате молодежного песенного вечера и стало яркой демонстрацией культурного многообразия стран-участниц. Артисты выступили в разных жанрах: от популярной и джазовой музыки до оперы и инструментальных композиций.

В ведомстве напомнили, что 7 июля в КНР прошло 22-е совещание министров культуры стран ШОС. Глава казахстанской делегации министр культуры и информации РК Аида Балаева отметила высокий уровень организации мероприятия и подчеркнула, что ШОС стала важной международной площадкой для развития культурного диалога и расширения гуманитарного сотрудничества.

В этом году фестиваль объединил кинематографистов из стран-участниц, представивших по две киноленты в основной конкурсной программе «Золотая камелия». Победу в номинации «Лучший актер» одержал казахстанский актер Бахыт Хаджибаев за исполнение главной роли в фильме «Операция Набат».

#ШОС #фестиваль #Sadraddin #Рухия Байдукенова

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