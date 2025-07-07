В этом году фестиваль объединил кинематографистов из стран-участниц, представивших по две киноленты в основной конкурсной программе «Золотая камелия».



Победу в номинации «Лучший актер» одержал казахстанский актер Бахыт Хаджибаев за исполнение главной роли в фильме «Операция Набат».

Выступая со сцены во время вручения награды, он отметил, что эта награда - результат командной работы, а также выразил благодарность за возможность реализовать этот важный проект, основанный на реальных событиях.



Картина «Операция Набат» рассказывает о захвате рейсового автобуса с 30 заложниками в феврале 1992 года. Благодаря профессионализму казахстанских силовых структур, операция завершилась без жертв. Фильм был снят на киностудии «Казахфильм» им. Ш. Айманова при поддержке Министерства культуры и информации РК и Центра поддержки национального кино.



Вторым фильмом, представившим Казахстан в конкурсной программе, стала драма «Братья»режиссера Дархана Тулегенова – обладатель более 15 международных наград, включая Spirit of Cinema Award на Oldenburg International Film Festival. В этом году Казахстан был представлен в статусе фокус-секции, и фильм «Братья» был показан в рамках специальной программы фестиваля.

Конкурсную программу оценивало международное жюри из девяти известных кинематографистов стран ШОС.



В рамках фестиваля проходил кинорынок, где на национальном стенде Казахстана были представлены ключевые кинопроекты Центра поддержки национального кино, а также киностудии «Казахфильм» им. Шакена Айманова, в том числе трейлеры более 25 художественных, документальных и анимационных фильмов.



Международный кинофестиваль стран ШОС в Чунцине стал важной культурной платформой для углубления гуманитарных связей, обмена опытом и продвижения национального кинематографа.