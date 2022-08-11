Сахар вне очереди и сверх нормы выдавал бизнесменам акимат Костанайской области

Департамент Антикоррупционной службы по Костанайской области изобличил преступную схему распределения сахара, предназначенного для стабилизации цен в регионе, сообщает Kazpravda.kz.

"Сотрудники акимата и АО "СПК "Тобол", используя дефицит сахара, выдавали его избранным предпринимателям вне очереди и сверх нормы по льготной стоимости в 420 тг/кг из стабилизационного фонда области. За это предприниматели передавали от 100 до 500 кг сахара в качестве вознаграждения сотрудникам акимата и СПК. Далее, избранные предприниматели с целью получения выгоды продавали сахар населению со 100% наценкой, вместо предусмотренной 10%", - рассказали в Антикоре.

В ходе осмотра личного гаража завсклада стабфонда было обнаружено и изъято 900 кг сахара. Изъятый сахар возвращен в стабфонд, отметили в пресс-службе.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит. Работа по социально-значимым проблемам в регионах продолжается, добавили в ведомстве.