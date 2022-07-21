Сахарный поисковик

Сахарный ажиотаж продолжается в Петропавловске: горожане спешат приобрести сахар везде, где он продается, по более или менее приемлемым ценам. Между тем в областном управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития призывают не создавать паники, мол, проблемы с поставкой сахара будут решены.

На встрече с журналистами заместитель начальника управления Данияр Исаев сообщил, что через СПК «Солтүстік» сахар закуплен у двух казахстанских заводов: у Таразского – 816 тонн и Коксуского – 204 тонны. «Ждем 15 вагонов, – сказал он. – Один вагон пришел недавно. Также работаем через компанию «Радуга». Она закупила сахар в объеме 136 тонн. Цена реализации – 500 тенге. Изменение средней статистической цены на сахар связано с ее ростом по причине повышения отпускных цен на заводе-производителе, а это 430–450 тенге».