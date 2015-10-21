Самая правильная – фотоохота

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Инеш БЕРЖАНОВА
фото Игоря БУРГАНДИНОВА
Надо сказать, что желающих участвовать в проекте было предостаточно. В музее разместили только 40 работ из заявленных 231. Среди авторов – казахстанские фотографы-профессионалы и любители.
Запомнились снимки Самата Тергимбаева, Александра Ивасенко, Игоря Фетисова, Адиля Шаймарданова и других. На них можно увидеть и рысь в процессе охоты, и бурых медведей, славно гуляющих всей семьей, и изумленных вниманием человека горных козлов, и красавца оленя, всем видом своим заяв­ляющего о правах на его территорию. При этом каждая фотография сопровождается комментариями авторов. Так, Ирина Филенкова рассказывает, как ее герои летят «Оглядывая владения» (название работы), «Умиротворенностью» назвал Иван Зубань фото лося, спокойно вдыхающего морозную свежесть, а Салторе Сапарбаев отличился с «Селфи на память», его «мишенью» стали те самые горные козлы, грациозно позирующие для фотокамеры…
– Мы хотели показать, насколько богат и разнообразен животный мир Казахстана, – говорил президент Фонда поддержки правильной охоты и охраны животного мира Оралбай Абдыкаримов. – К сожалению, численность животных постепенно сокращается, некоторые из них и вовсе исчезли. Причины тому – прямое истребление, ухудшение экологических условий. И только человек может остановить этот процесс, поэтому надо воспитывать новое поколение в духе любви и уважения к своей родине, к природе родного края.
Участников поздравил директор Национального музея РК Дархан Мынбай. По его мнению, эта выставка поможет «разбудить» общественность, привлечет внимание к проблеме исчезновения видов животных. Ведь одно дело говорить о важности сохранения природного разно­образия в Казахстане и другое – увидеть своими глазами красоту животного мира. Д. Мынбай также выразил надежду, что среди посетителей будет много школьников и студентов, ведь именно им предстоит охранять, а может, и воссоздавать животный мир Казахстана.
Всего же сегодня в республике насчитывается около 500 видов птиц, более 170 млекопитающих. Зарегистрировано наличие 100 видов рыб, 51 – пресмыкающихся, 12 – земноводных. В Красную книгу в общей сложности включено 128 видов и подвидов животных. Проведением фотовыставки организаторы предполагают повысить гражданскую и социальную ответственность наших граждан за сохранность животного мира.
Победителями проекта признаны Алексей Кошкин из Астаны, алматинцы Салторе Сапарбаев и Максим Левитин. Остальным участникам выставки вручили дипломы и специальные призы.

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