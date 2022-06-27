Электросамокаты разрушают древнюю архитектуру Рима

Самокат проблему не решил

Когда около трех лет назад власти Рима расширяли сеть аренды электросамокатов, они рассчитывали, что это облегчит жизнь гражданам и создаст хорошую альтернативу городскому общественному транспорту во время пандемии. Однако на деле проблем у жителей итальянской столицы лишь прибавилось, сообщает CNN.

Более 14 тыс. современных «элект­ронных колесниц» не только разрушают архитектуру древнего города, но также все чаще блокируют тротуа­ры, нервируя водителей и пешеходов, отмечается в статье.

В городские отделения неотложной помощи как минимум раз в каждые три дня поступают люди с серьезными травмами из-за инцидентов с самокатчиками.

Причем статистика свидетельствует, что лишь около 2% всех самокатов, сдаваемых в аренду, используются ежедневно.