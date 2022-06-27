В мире
Электросамокаты разрушают древнюю архитектуру Рима
По материалам ИноТВ подготовил Николай Сергеев

Самокат проблему не решил

Когда около трех лет назад власти Рима расширяли сеть аренды электросамокатов, они рассчитывали, что это облегчит жизнь гражданам и создаст хорошую альтернативу городскому общественному транспорту во время пандемии. Однако на деле проблем у жителей итальянской столицы лишь прибавилось, сообщает CNN.

Более 14 тыс. современных «элект­ронных колесниц» не только разрушают архитектуру древнего города, но также все чаще блокируют тротуа­ры, нервируя водителей и пешеходов, отмечается в статье.

В городские отделения неотложной помощи как минимум раз в каждые три дня поступают люди с серьезными травмами из-за инцидентов с самокатчиками.

Причем статистика свидетельствует, что лишь около 2% всех самокатов, сдаваемых в аренду, используются ежедневно.

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