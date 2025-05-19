Самолет совершил вынужденную посадку в степи

Происшествия
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 Накануне в дежурную часть МЧС поступило сообщение: в Кызылординской области самолет АН-2, направлявшийся в сторону “Тан-Кумколь”, совершил вынужденную посадку,  сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На борту находились 3 человека. Связь с экипажем отсутствовала, их местонахождение было неизвестно.

 Незамедлительно были задействованы все силы и средства МЧС. К поисковой операции присоединился и вертолет АО “Казавиаспас” МЧС РК.

 После 8 часов напряжённых поисков, глубокой ночью, пропавшие были найдены в степи. Экипаж эвакуировали в п. Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области. К счастью, медицинская помощь им не потребовалась.

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