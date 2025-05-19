Накануне в дежурную часть МЧС поступило сообщение: в Кызылординской области самолет АН-2, направлявшийся в сторону “Тан-Кумколь”, совершил вынужденную посадку, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На борту находились 3 человека. Связь с экипажем отсутствовала, их местонахождение было неизвестно.



Незамедлительно были задействованы все силы и средства МЧС. К поисковой операции присоединился и вертолет АО “Казавиаспас” МЧС РК.



После 8 часов напряжённых поисков, глубокой ночью, пропавшие были найдены в степи. Экипаж эвакуировали в п. Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области. К счастью, медицинская помощь им не потребовалась.