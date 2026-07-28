Самолеты станут чаще летать из Семея в Астану

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Акимат области Абай сообщил об открытии нового авиарейса по маршруту «Семей – Астана – Семей», передает Kazpravda.kz

С 3 августа авиакомпания Vietjet Qazaqstan запускает рейсы по маршруту «Семей – Астана – Семей» на воздушных судах Bombardier Q-400 вместимостью от 78 до 84 пассажирских мест.

«Рейсы будут выполняться четыре раза в неделю – по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Стоимость билетов начинается от 20 тысяч тенге. В дальнейшем, в зависимости от пассажирского спроса, планируется увеличить частоту полетов до семи рейсов в неделю. Согласно расписанию, самолет будет вылетать из Астаны в 07:45 и прибывать в Семей в 09:20. Обратный рейс из Семея отправляется в 09:40 с прибытием в Астану в 11:20. Продолжительность полета составляет 1 час 35 минут», − говорится в информации.

В настоящее время из Семея выполняются авиарейсы по направлениям «Семей – Алматы», «Семей – Астана», «Семей – Урджар» и «Семей – Караганда». Их обслуживают авиакомпании FlyArystan, «Южное небо», SCAT и другие.

Новый маршрут будет открыт при поддержке Комитета гражданской авиации Минтранспорта, Фонда национального благосостояния «Самрук-Қазына» и акимата области Абай, добавили в пресс-службе.