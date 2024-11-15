Застройщику в Астане предписали снести самовольную постройку

Застройщик ТОО «Inter Stroy Astana» привлекал деньги дольщиков для строительства МЖК «QURMANGAZY» без соответствующего на это разрешения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат
При координации прокуратуры города на территории столицы выявлен факт незаконного привлечения денежных средств граждан без соответствующего на это разрешения.
Заказчиком строительства на объекте начаты строительно-монтажные работы без соответствующего права на землю, без проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в установленном законом порядке, сопровождения технического и авторского надзоров и уведомления о начале производства строительно-монтажных работ.
Таким образом, в отношении застройщика составили протокол об административном правонарушении, ему выдали предписание об устранении допущенных нарушений.
Во исполнение выданного предписания застройщиком в добровольном порядке производится мероприятие по демонтажу незаконного объекта.