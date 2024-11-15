Застройщику в Астане предписали снести самовольную постройку

Застройщик ТОО «Inter Stroy Astana» привлекал деньги дольщиков для строительства МЖК «QURMANGAZY» без соответствующего на это разрешения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

При координации прокуратуры города на территории столицы выявлен факт незаконного привлечения денежных средств граждан без соответствующего на это разрешения.

Заказчиком строительства на объекте начаты строительно-монтажные работы без соответствующего права на землю, без проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в установленном законом порядке, сопровождения технического и авторского надзоров и уведомления о начале производства строительно-монтажных работ.

Таким образом, в отношении застройщика составили протокол об административном правонарушении, ему выдали предписание об устранении допущенных нарушений.

Во исполнение выданного предписания застройщиком в добровольном порядке производится мероприятие по демонтажу незаконного объекта.