Фото пресс-службы Сената Парламента РК
Сенат , Культура
"Самый многонациональный оркестр": новый рекорд Гиннесса установил Казахстан

В столичном Дворце мира и согласия прошёл проект под названием "Музыка мира". Музыкальная концертная программа «The most nationalities in an orchestra» организована в рамках VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий и нацелена на установку мирового рекорда Гиннесса в номинации "Самый многонациональный оркестр", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Концепция мероприятия подчеркивает политэтничность и толерантность государства. Казахстан для всего мира – это страна,
где проживают представители более 100 этносов и 18 конфессий.

Участие в мероприятии принял председатель Сената, руководитель Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий Маулен Ашимбаев. Отметив уникальность и историческую важность проведения VII Съезда, он подчеркнул ключевую роль форума в продвижении межрелигиозного и межцивилизационного диалога.

"Предстоящий Съезд станет историческим не только по количеству, но и по уровню участников – духовных лидеров. В Казахстан прибудет более 100 делегаций из 50 стран мира. Очень важно, что на Съезде будут подниматься вопросы, связанные с обеспечением мира, продвижением идеологии диалога и сотрудничества. Сегодня мы наблюдаем кризис в политическом мире. Лидерам сложно договариваться и приходить к компромиссным решениям. В этих условиях духовные лидеры показывают желание сотрудничать и поднимать вопросы, которые остро ощущаются во всех уголках планеты", – отметил Маулен Ашимбаев.

Поздравив организаторов и музыкантов с установлением рекорда Гиннесса, председатель Сената подчеркнул, что настоящее искусство, и в частности музыка, не имеют границ и всегда призывают человечество к добру и миру.

"Культура и искусство имеют объединяющую силу для людей, независимо от их этнической принадлежности, религии или социального положения. Сегодня мы являемся свидетелями исторического события. Символично, что такой рекорд установлен в преддверии VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Это знаменательное событие не только для нашей страны, но и для всего мира, особенно в это непростое время. Идеология концерта полностью соответствует идеологии VII Съезда - это диалог, сотрудничество и совместное решение самых актуальных вопросов современного мира", – отметил Маулен Ашимбаев.

В состав "самого многонационального оркестра" вошли представители 75 разных этносов. Все эти музыканты – лауреаты республиканских и международных конкурсов. В этот день на сцене Дворца мира и согласия прозвучали музыкальные композиции казахстанских авторов и мировые произведения в исполнении сборного оркестра Республики Казахстан, камерного хора Государственной академической филармонии им. Е.Рахмадиева, танцевальных коллективов и других деятелей искусства.

Популярное

Все
Лучше летом у костра, чем зимой на солнце
«Точечные эксперименты» градостроительства
А вы знали, что, даже если съедать по одному яблоку в день, потребуется около 20 лет, чтобы попробовать каждый из более чем 7 тыс. их сортов?
Вода нуждается в защите
Огонь в степи
Звезды собираются в дорогу
Ирбис с городской пропиской
Это и наша боль
Сильные духом
Школьный специалист по компьютерной технике  рассчитался по букмекерским ставкам ученическими ноутбуками
«Астана» в погоне за «Актобе»
На таких село держится
Огонь в степи
Огородный фей
Очередной этап реформ
Снос этажом красен!
Больше получаешь – больше отдаешь
Пока не везет
Это только начало
Вечнозеленой память наша будет
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Где смотреть прямую трансляцию Послания Президента народу Казахстана
Новая инициатива Президента Токаева: Нацфонд – детям
Об олигархах и справедливости
Инцидент с птицей прокомментировали в аэропорту Актобе
Подозреваемый в убийстве явился с повинной в полицию Шымкента
Как получить компенсацию по тенговым депозитам – утверждены правила
Токаев выступает с Посланием народу Казахстана – онлайн-трансляция
В Костанайской области огнем уничтожено и повреждено более 100 жилых домов
Дархан Сатыбалды назначен акимом Туркестанской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 31 августа
МВД обратилось к казахстанцам с предупреждением
Полный текст Послания Президента народу Казахстана
Умер Михаил Горбачев
Возросло число жертв пожара в оружейном магазине в Костанае
Головкин обратился к судьям третьего боя с Канело
Резкое похолодание прогнозируют синоптики в Казахстане
В Air Astana сообщили о задержке двух рейсов: в створку шасси самолета попала птица
Какой будет погода в первые дни осени в Казахстане
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
Как поддержать хлеборобов и спасти нынешний урожай пшеницы, ячменя и семян подсолнечника от возможного критического снижения цен на внешних рынках, обсудили в столице участники заседания «круглого стола», организованного Зерновым союзом РК
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Истории от прокурора: о судебных ошибках, коррупции и Новом Казахстане
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Гидрогель в помощь фермерам из засушливых регионов изобрели ученые Курчатова
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Список погибших во время январских событий опубликовала Генпрокуратура РК
ОСИ: не верь, не бойся, не проси?
Как теперь будут изучать языки в школах, разъяснил глава Минпросвещения РК

Читайте также

Образование , Культура
Школьники будут учить историю Казахстана в музее
Президент , Сенат
Токаеву рассказали о подготовке к Съезду лидеров мировых и …
Культура
Справедливость – залог процветания
Сенат , Происшествия , Чрезвычайные ситуации
Сенаторы перечислят однодневную зарплату пострадавшим от по…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]