Самый охраняемый завод Казахстана впервые за многие годы показал свое производство ядерного топлива для реакторов АЭС
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Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область
…Промышленная площадка Усть-Каменогорска, мощное ограждение, наблюдательные вышки, охрана. На проходной – проверка автобуса с участниками пресс-тура, в том числе осмотр днища транспорта с помощью зеркала. Еще одна линия контроля при входе непосредственно в цех: проверяют документы, аппаратуру. Все серьезно. Журналистам дали возможность увидеть своими глазами самые интригующие технологичные подразделения Национальной атомной компании «Казатомпром». Речь об Ульбинском металлургическом заводе с его бэкграундом мегасекретного предприятия. В советское время завод даже в разговорах упоминали как «почтовый ящик», то есть без имени. Что сегодня представляет собой этот промышленный гигант?