Самый редкий Гоголь

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Галина Вологодская

Редчайший старинный альбом с изображениями гоголевских персонажей хранится в университетской научной библиотеке в Усть-Каменогорске.

Изданию почти 150 лет. Оно вышло по инициативе художников, решивших таким образом отдать дань памяти великому писателю – Николаю Васильевичу Гоголю.

Как напомнила главный биб­лиотекарь научной библиотеки Восточно-Казахстанского университета им. С. Аманжолова Любовь Ершова, жизнь и творчество Николая Васильевича до сих пор окружены тайнами. Сверхъестественное и необъяснимое буквально ходили за ним по пятам. Ученые до сих пор гадают, откуда, например, взялся сюжет мистического «ужастика» – повести «Вий»? Сам литератор утверждал, что это древнее сказание, которое он когда-то услышал, записал и пересказал слово в слово. Но ни филологи, ни историки, ни искусствоведы так и не нашли ничего подобного в народных легендах, сказках или фольклоре. Похоже, «Вий» – целиком плод фантазии писателя.

– Смерть Гоголя тоже овеяна загадками, – заметила Любовь Ершова. – Он умер, когда ему было всего 42 года, от неожиданного недомогания. За несколько дней до кончины он видел со стороны свое бездыханное тело, слышал потусторонние голоса. В ночь на 12 февраля 1852 года писатель приказал слуге принести порт­фель, достал из него связку тет­радей и сжег в камине. Так сгорел второй том «Мертвых душ». Утром он заявил, что во всем виноват лукавый – он заставил.

В 1874 году в Москве в личной литографской мастерской художника Владимира Маковского был выполнен альбом тоновых лито­графий к знаменитой книге Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки». Тираж – 40 экземп­ляров. В подарочное издание большого формата вошли иллюстрации семи художников-единомышленников – братьев Владимира и Константина Маковских, Константина Трутовского, Иллариона Прянишникова, Ивана Крамского, Михаила и Дмитрия Чичаговых.

– Всех графиков объединяла любовь к книгам Гоголя, любовь к Украине, – пояснила специалист. – В каждом рисунке присутствует масса бытовых колоритных деталей, которые могли подметить только знатоки украинского народа. Композиции динамичные, сочные, характерные и отлично передают неповторимый гоголевский юмор.

Всего с 1874 по 1876 год художники посвятили «Диканьке» четыре альбома. Все были изданы суперограниченными тиражами. Для художника Константина Трутовского данный этап, по мнению критиков, и вовсе стал лучшим в его 20-летнем «гоголевском» периоде. Он создал литографии к «Сорочинской ярмарке», «Вечеру накануне Ивана Купалы», «Пропавшей грамоте».

Сегодня сложно сказать, каким образом библиотека усть-каменогорского вуза получила редчайшее издание. Возможно, оно было передано в качестве поддержки другими книгохранилищами – такое раньше прак­тиковалось. Или его подарил кто-то из профессорско-преподавательского состава. Главное – ценное издание является частью книжной сокровищницы Восточного Казахстана и даже спустя 170 лет после того, как не стало Николая Васильевича Гоголя, передает атмосферу его произведений, его времени.

К слову, на протяжении последних лет по указанию ректора университета Мухтара Толегена раритеты из научной библиотеки один за другим сканируют и переводят в цифровой формат. Вуз специально закупил для этого оборудование. Таким образом редчайшие, уникальные и бесценные книги переходят в электронный каталог и становятся доступными для любого читателя.

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