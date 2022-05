SAP Sapphire 2022: новые технологии для самых важных задач в бизнесе

SAP SE (NYSE: SAP) представила новые технологии, которые помогут достичь бизнес-преимущества в четырех важных направлениях: устойчивое развитие, трансформация бизнес-процессов, low-code разработка и оптимизация логистики.

Решения были анонсированы на конференции SAP® Sapphire® в Орландо (Флорида).

Согласно опросу Boston Consulting Group из 80% компаний, использующих IT-технологии для решения текущих задач, только 30% достигают успешной цифровой трансформации своего бизнеса. Новые решения SAP помогут ускорить процесс цифровизации с помощью облачных технологий и обеспечат комплексную поддержку бизнес-процессов, которая так необходима компаниям.

«На протяжении 50 лет решения SAP и глубокая отраслевая экспертиза дают возможность бизнесу в разных странах работать максимально эффективно, - отметил Кристиан Кляйн, генеральный директор и член правления SAP SE. - Мы помогаем нашим клиентам с помощью облачной цифровой трансформации добиваться успеха в этом быстро меняющемся мире и решать самые насущные проблемы - от оптимизации логистики до устойчивого развития».

Устойчивые цепочки поставок и интеллектуальные бизнес-сети

Решения SAP повышают эффективность и прозрачность цепочек поставок и увеличивают их производительность и устойчивость. В рамках действующего сотрудничества с Apple SAP представил новый портфель приложений, который специально адаптирован для использования сотрудниками на iPhone и iPad. Решения предназначены для оптимизации цифровой цепочки поставок и содержат новые удобные инструменты.

Первые два приложения SAP Warehouse Operator и SAP Direct Distribution уже доступны в Apple App Store.

Кроме того, SAP Digital Manufacturing Cloud объединяет в себе новейшую аналитику, «граничные вычисления» (edge computing), автоматизацию и инновационные решения для сквозной поддержки производственных процессов. Крупнейшая в мире бизнес-сеть SAP Business Network продолжает развиваться, и ожидается, что ее интеграция с программным обеспечением Taulia позволит клиентам получить выгоду, связанную с их оборотным капиталом.

От разговоров к действию: переход бизнеса к устойчивому развитию

Разработка новых решений SAP для устойчивого развития направлена на то, чтобы помочь компаниям перейти от обсуждений к конкретным действиям. Новые возможности в SAP Cloud for Sustainable Enterprises позволяют использовать инновационные технологии в ключевых областях управления устойчивым развитием. А обновленное решение SAP Product Footprint Management помогает компаниям существенно уменьшить углеродный след продуктов. Это стало возможно с помощью соединения с SAP S/4HANA® Cloud в режиме реального времени и включает процесс транспортировки и грузоперевозки товаров.

Новые возможности для трансформации бизнес-процессов

Компании продолжают выбирать решение RISE with SAP для реорганизации сквозных бизнес-процессов и перехода на модульную, гибкую систему ERP в облаке. Несколько из них поделились своим опытом в рамках конференции SAP Sapphire. Партнеры SAP также помогают компаниям масштабировать технологии за счет опыта и собственных разработанных решений. Например, комплексное предложение RISE with SAP и SOAR with Accenture теперь предоставляет все возможности для трансформации бизнеса в облаке, включая операционные услуги, управление облачной инфраструктурой и приложениями. Последняя версия SAP Service Cloud включает новые возможности для активного управления производством с учетом индивидуальных особенностей.

Решение поддерживает встроенную интеграцию с Qualtrics® XM Discover и Microsoft Teams. Благодаря большей прозрачности и быстрому принятию решений, компании увеличивают количество выполненных обязательств, заявленных ранее на рынке.

Развитие технологий благодаря No-Code и Low-Code разработкам, автоматизации процессов, данным и искусственному интеллекту

SAP AppGyver®, ведущая среда разработки в области no-code, low-code для корпоративных приложений, теперь бесшовно интегрируется с решением SAP Service Cloud и доступна в бесплатной версии SAP Business Technology Platform (SAP BTP).

Решение SAP Process Automation было добавлено в no-code управление рабочими процессами и роботизацию (RPA) и также доступно в бесплатной версии SAP BTP.

Решения на базе искусственного интеллекта SAP AI помогают в эффективной и комплексной оптимизации бизнес-процессов: управлении денежными потоками, кадровыми процессами и т.д. SAP предоставляет бесплатный доступ всем студентам учебных заведений к образовательным ресурсам и практическим технологиям в «студенческой зоне» портала SAP Learning. В связи с постоянно растущим интересом пользователей к быстрой разработке приложений SAP запускает дополнительные бесплатные программы обучения. Они включают расширенный курс для подготовки к получению новых сертификатов в области low-code/no-code.