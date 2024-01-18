Саясат Нурбек призвал абитуриентов обратить внимание на техспециальности

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек обратился к выпускникам школ и их родителям. В своем Telegram-канале он заявил, что для развития экономики страны необходимо взрастить сильные инженерные кадры, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Глава Миннауки напомнил, что инженерные кадры в Казахстане готовят в таких технических вузах, как КазНИТУ им К.И. Сатпаева, КарТУ имени академика Абылкаса Сагинова, Каспийском университете технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова, Карагандинском индустриальном университете, Алматинском университете энергетики и связи имени Г. Даукеева, Восточно-Казахстанском техническом университете имени Даулета Серикбаева.

«Технари» востребованы во многих сферах – аграрной, строительной, энергетической, металлургии, машиностроение и т. д. Сейчас министерство проводит работы по стратегическому изменению подхода к образованию техспециалистов. Также изучаем и адаптируем опыт зарубежных вузов, улучшаем базу высших учебных заведений", – отметил он.

К примеру, в региональном ВКТУ им. Д. Серикбаева в конце прошлого года, совместно с Тяньцзиньским профессиональным институтом (КНР), открыли уникальную мастерскую Лу Бань, где будут обучаться студенты-транспортники по инновационным методам с применением инженерной практики на современных учебных платформах. Совместная работа с зарубежными вузами-партнерами подчеркивает профессионализм и высокий уровень знаний отечественных вузов.

В этом году планируется открытие на базе ВКТУ Казахстанско-немецкого института науки и технологий в области металлургии и добычи полезных ископаемых.

"Дорогие выпускники школ и их родители! При выборе профессии обратите внимание на технические специальности. Профессионалы «технари» нужны всегда, а престиж такой профессии только повышается" , – заключил Нурбек.

Тем временем Минпросвещения сообщило о том, что приоритетными выборами абитуриентов-2024 стали медицинские и сельскохозяйственные профессии.