Биологию и химию предпочли абитуриенты при сдаче январского ЕНТ

Изменение самой популярной комбинации предметов на «Биология-Химия» говорит о том, что приоритетными выборами абитуриентов стали медицинские и сельскохозяйственные профессии, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В этом году 18,4% абитуриентов выбрали предметы «Биология-Химия». С данной комбинацией профильных предметов абитуриенты могут поступить на такие направления, как медицина, педагогика, сельское хозяйство, ветеринария и т. д.

В топ-5 вошли также «Математика-Физика» – 16,9%, «Математика-Информатика» – 11,7%, «Иностранный язык-Всемирная история» – 9,4% и «Творческий экзамен» – 9,3%.

По сравнению с прошлогодними данными топ-5 не изменился. Однако, в январском ЕНТ 2023 года самой популярной комбинацией среди абитуриентов была «Математика-Физика» – 19,2%. На втором месте «Биология-Химия» – 18,6%, далее «Творческий экзамен» – 10,2%, «Математика-Информатика» – 10% и «Иностранный язык-Всемирная история» – 8,7%.

«Изменение самой популярной комбинации предметов на «Биология-Химия» говорит о том, что приоритетными выборами абитуриентов стали медицинские и сельскохозяйственные профессии. В последние несколько лет на всех этапах ЕНТ абитуриенты предпочитали комбинацию «Математика-Физика», с которой можно поступить на инженерные, строительные, педагогические и другие специальности. Общий выбор профессии с этой комбинацией был более разнообразным, и также существовала большая вероятность получения грантов. Тем не менее, несмотря на это, в 2024 году 18,4% абитуриентов предпочли выбрать предметы «Биология-Химия», – отметил директора Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев.

Напомним, 15 января началось январское ЕНТ, которое продлится до 10 февраля. 136 тысяч человек подали заявление для участия в ЕНТ.