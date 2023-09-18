Сайга: научиться управлять популяцией

Фермеры Западно-Казахстанской области не на шутку обеспокоены – по их словам, в нынешнем году степные антилопы вытоптали более миллиона гектаров пастбищ и еще пять тысяч гектаров посевов.

Согласно данным авиаучета 2023 года, поголовье сайгаков в так называемой Волжско-уральской группировке действительно чрезмерно увеличилось. Возросшая популяция стала активнее претендовать на земли, которые в качестве пастбищ, сенокосов или под посевы используют местные фермеры. И это, разумеется, вызывает недовольство последних.

– Сайгаки вытаптывают или съедают траву, которой прежде питался домашний скот, портят посевы. Их не остановишь. Полнос­тью огородить территории сельскохозяйственного назначения от степной антилопы невозможно. Неизбежные конф­ликты необходимо смягчить или компенсировать. Самый лучший выход сейчас – отрегулировать численность сайгаков. Этим вопросом должен заниматься Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов, – говорит ученый из Уральска, проректор по науке Западно-Казахстанского аграрно-технического университета им. Жангир-хана Альжан Шамшидин.

Каким методом будут регулировать численность популяции – решать, конечно, уполномоченным органам, но отечественные и международные эксперты единодушно предлагают все-таки не отстрел, а более гуманный коралевый метод.

По словам ученого, есть эффективные примеры в мировой прак­тике, когда группу животных загоняют в вольеры площадью 50–100 тыс. га и постепенно, а не, к примеру, за два месяца, удаляют из нее рогачей (взрослых самцов). Поскольку тех остается мало, сайгаки не размножаются так быстро, а самок можно продолжать подкармливать и прикармливать и так содержать некоторое время в загонах, зато они будут в целости и сохранности и никому не смогут навредить.

Однако ущерб фермерам – лишь часть проблемы, – акцентирует внимание Альжан Шамшидин. – Главная опасность для популяции – высокая плотность сайгаков.

– Когда животные перенаселяют ареал обитания, там рано или поздно вспыхивает паразитарная или инфекционная эпидемия. Сайга является переносчиком многих заболеваний. Они могут передаваться и человеку, а сейчас в Западно-Казахстанской области антилопы пасутся уже рядом с селами. Поэтому специалисты бьют тревогу. Да, все любят сайгаков, и я тоже, но все же выступаю за регулирование их численности, – говорит Альжан Шамшидин.

Для этого ученый рекомендует оставлять нормированное поголовье сайгаков, остальных – изымать, чтобы их мясо употреб­лять в пищу.

– Почему бы не использовать во благо населения дешевое органическое мясо? Оно бы никому не помешало. Государству надо подготовить мясокомбинаты для забоя сайгаков. Хорошие колбасы, закуски можно приготовить из сайгачьего мяса. Можно тушками, полутушками продавать, как некогда в советское время, – предлагает эксперт.

Ученый считает, что если вовремя не принять решение по регулированию популяции степной антилопы, то уже нынешней осенью может произойти массовый падеж животных.

– Заканчивается очередной засушливый год, травы нет. Сайгаки умрут голодной смертью. Природа сама начнет с ноября, с приходом первых холодов, регулировать численность сайгаков – весь молодняк может пасть от холода и голода, – предупреж­дает Альжан Шамшидин.

При этом он уверен: все процессы должны регулироваться государством. Только госорган вправе давать разрешение на изъятие, заниматься заготовкой и переработкой рогов и мяса. Это необходимо делать, для того чтобы исключить заинтересованность браконьеров в дорогих рогах. Вырученные деньги должны попадать в бюджет.

Безусловно, в первую очередь следует учитывать интересы местного населения. Работа должна вестись обязательно под контролем ученых, иначе создать позитивное отношение к сохранению и управлению популяциями сайгаков будет просто невозможно.