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Сайт информагентства Катара взломали и изменили текст выступления главы государства
Неизвестные взломали сайт Информационного агентства Катара (QNA) и изменили опубликованный на нем текст выступления главы государства шейха Тамима бин Хамада Аль Тани, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

"Распространенное на сайте агентства выступление эмира Катара является недействительным. Сайт QNA был взломан", – сказал официальный представитель катарского агентства QNA.

Правительство страны также выступило с заявлением, опровергающим достоверность помещенных на сайте высказываний эмира.

Некоторое время назад на сайте QNA появились выдержки из выступления эмира Катара на церемонии выпуска офицерских курсов в Дохе. Отрывки из него были распространены отдельными арабскими и западными СМИ.

В выступлении, которое приписывалось эмиру, указывалось, в частности, что "было бы немудро иметь напряженные отношения с Ираном, который является сильной державой и гарантом стабильности в регионе".

Кроме того, глава Катара якобы заявил, что "исламистское движение ХАМАС является "законным представителем палестинского народа", а Катар "вносит свой вклад в достижение справедливого мира между ХАМАС и Израилем посредством поддержания постоянных контактов с обеими сторонами".

В настоящее время доступ к сайту пользователям получить не удается.

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