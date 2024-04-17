Сбавить тон попросила судья адвоката Бишимбаева

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Суд над Бишимбаевым продолжается, передает корреспондент Kazpravda.kz

После перерыва защита Бишимбаева акцентировала внимание присяжных на том, что эксперт Тахир Халимназаров, ранее выступивший в суде, не является сотрудником Института судебных экспертиз Алматы.

К этому адвокат Бишимбаева Лейла Рамазанова добавила, что подписи нейрохирурга Халимова, который участвовал в дополнительной комиссионной судебной экспертизе – отсутствуют. Она также указала на несоответствие по датам.

«Гистология пришла 27 декабря, а Халимов окончил свое исследование 25 декабря, то есть без исследования образцов, которые были направлены. Направлены с нарушениями, но мы не будем на этом останавливаться, как осуществлялась выемка, почему мы считаем недопустимым», – уточнила Рамазанова.

Адвокат потерпевшей стороны Игорь Вранчев попросил суд сделать замечание защите Бишимбаева.

«Нельзя эту недосказанность оставлять присяжным, мол, «вы знаете там были вот такие нарушения, но мы вам не скажем, просто запомните, что они были. И суд, если будет делать замечания, мы сошлемся на это, уже исследовали». Поэтому уважаемый суд, я прошу сделать замечание, когда это прекратится уже?!» – возмутился юрист.

Гособвинитель Айжан Аймаганова напомнила присяжным и суду, что статья 272 УПК предусматривает, что производство экспертизы может быть поручено следователем из числа экспертов, предложенных стороной уголовного процесса.

«Потерпевшая сторона об этом ходатайствовала, следователь удовлетворил его и привлек Халимназарова. Если сторона защиты усматривает нарушения, пусть сторона защиты заявит ходатайства о недопустимости того или иного доказательства», – предложила она.

Следом судья, пытаясь высказать свое решение по возникшему спору, была перебита адвокатом Бишимбаева Кусаиновой, которая хотела возразить словам прокурора.