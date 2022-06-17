Фото: с Facebook-страницы Н. Налибаева
Общество , Видеогалерея
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах

Аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев ответил на вопрос о своих дорогих часах, сообщает Kazpravda.kz.

Ранее в Telegram-канале журналиста Михаила Козачкова появился пост об акиме Кызылординской области, который «демонстрирует свои Rolex Datejust 41 за двадцатку зелени прямо на сайте (https://dialog.egov.kz/blogs/98306/welcome) электронного правительства».

Позже в Мажилисе Парламента журналисты пытались задать облакиму вопрос о происхождении дорогих часов, однако, как утверждают СМИ, Нурлыбек Налибаев убежал от них. Видео с «убегающим» акимом широко разошлось в соцсетях и бурно обсуждается пользователями Сети.

И сегодня глава Кызылординской области прервал молчание. В своем аккаунте в Facebook он объяснил, откуда у госслужащего столь дорогой аксессуар.

Участвовавший в парламентских слушаниях в Мажилисе Налибаев за 15-20 минут до окончания собрания спешно вышел на следующую деловую встречу.

Как пояснил чиновник, ни один журналист лично ему лицом к лицу вопрос не адресовывал. Однако, поскольку на лестнице помимо него были другие люди, то, не услышав вслед обращение с упоминанием его имени либо должности, аким поспешил на встречу, на которую опаздывал.

Он отметил, что в последнее время журналисты проявляют интерес к его часам на фото 2016 года, опубликованном в ряде социальных сетей.

«На самом деле, эти часы я купил раньше. Из моей биографии вы можете видеть, что почти 10 лет до государственной службы я проработал в сфере бизнеса. Поэтому, думаю, что в этом вопросе нет ничего секретного, и я всегда готов открыто отвечать на вопросы представителей СМИ», – заверил аким.

 

 

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