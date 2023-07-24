Сборная Казахстана заняла первое общекомандное место на чемпионате Азии по карате

Спорт
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Сборная Казахстана по карате заняла первое общекомандное место на чемпионате Азии в Малайзии, завоевав 3 золотые, 4 серебряные и 4 бронзовые медали, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

Фото: пресс-служба МКС РК

На высшую ступень пьедестала поднялись Кайсар Алпысбай (до 60 кг) и Нурканат Ажиканов (до 75 кг). Среди девушек золотую медаль выиграла Софья Берульцева (от 68 кг).

«Серебро» завоевали Дидар Амирали (до 67 кг), Молдир Жанбырбай (до 50 кг), Гульмира Усенова (до 55 кг) и мужская команда в дисциплине «кумите».

«Бронзу» выиграли Жоламан Бигабыл (до 55 кг), Лия Кошкарбаева (упражнение «ката»), Данияр Юлдашев (до 84 кг) и Абылай Тольтай (от 84 кг).

Всего в соревнованиях участвовали более 400 мастеров карате из 31 страны. Честь Казахстана защищали 19 спортсменов, усилиями которых наша сборная поднялась на первую строчку общего медального зачета.

«Поздравляю каждого спортсмена с завоеванными на континентальном первенстве наградами! Это по-настоящему исторический результат, за который я также хочу поблагодарить тренерский штаб команды. Желаю сборной Казахстана не снижать планку и показать такой же результат на предстоящих Азиатских играх. Надеюсь, что такой успех вдохновит множество юных каратистов на не менее громкие победы в будущем. Ну, а мы в свою очередь продолжим болеть за наших спортсменов и оказывать им всяческую поддержку», – заявил министр культуры и спорта Асхат Оралов.

 

#Спорт #победа #МКС #чемпионат Азии #карате

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