Сборная NIS в пятый раз признана лучшей олимпиадной командой страны

На республиканской олимпиаде по предметам естественно-математического направления лучшей олимпиадной командой страны в пятый раз подряд признана сборная Назарбаев Интеллектуальных школ.

Юные математики, информатики, физики, химики, биологи, географы коллективными и персональными достижениями вновь подтвердили высокие стандарты NIS. Медальная коллекция Интеллектуальных школ пополнилась более, чем 60 наградами разного достинства, каждая третья из них – золото. На пьедестал почета взошли практически все представители NIS.

Лучшим физиком страны признан Ерсултан Питебай из алматинской Интеллектуальной школы физико-математического направления. Совсем недавно вся страна поздравила Ерсултана с получением приглашения и грантом Массачусетского технологического института, который сегодня значится №1 в мировом рейтинге престижных ВУЗов.

Грант в MIT получила и серебряный призер олимпиады Альмира Нурланова из звездной команды выпускников 2023 года.

В NIS города Актобе радовались очередному достижению Санжара Хамита, который в прошлом году продолжил победную эстафету родной школы на международной олимпиаде по географии IGeO.

Среди представителей Интеллектуальных школ, занявших первое место, – Мухаммадариф Сахмолдин из Семея, Аида Давлетова – из NIS международного бакалавриата, Санжар Бисенали – из столичной школы физико-математического направления, все они прославили страну на престижных международных олимпиадах.

Максимальное количество медалей завоевали звездные команды алматинской школы физико-математического направления и NIS города Павлодара.

Новый триумф Интеллектуальных школ на республиканской олимпиаде стал логичным продолжением масштабной серии академических достижений NIS.