Свежий выпуск
​Сбываются желания в Жезказгане
Максут ИРЖАНОВ, Карагандинская область

По многочисленным участникам торжественной встречи на вокзале можно было судить о том, что специализированный поезд здесь ждали с нетерпением.

Общественные деятели города, представители этнокультурных объединений, научной и творческой интеллигенции собрались в здании филиала партии «Нур Отан», где совместно с членами Совета общественного согласия обсудили воп­росы, входившие в блок информационно-разъяс­нительных мероприятий, посвященных 25-летию Независимости РК. В центре внимания были темы, касающиеся истории Независимости, идеи «Мәңгiлiк Ел», модели мира и согласия – бренда Казахстана, казахстанской идентичности…

Вместе с экспертами Министерства образования и науки РК мы побывали в нескольких школах города, где с директорами и учителями были обсуж­дены вопросы, связанные с переходом на обновленное содержание среднего образования, пятидневную учебную неделю, 12-летнюю модель обучения и другие.

– Мы убедились, что в школах города неплохо поставлена работа по новой методике преподавания казахского языка в школах с русским языком обучения, – говорит главный эксперт Департамента дошкольного и среднего образования МОН РК Актоты Кемалова. – Современная методика преподавания анг­лийского языка также широко применяется: в самых младших классах дети уже могут ответить на простые вопросы на казахском, русском и анг­лийском языках…

Консультации по многим вопросам, включая медицинские, завершились в первой половине дня, и для команды поез­да были организованы экс­курсии по городу. Поразили, в первую очередь, отсутствие снега и на этом фоне не поблекшая осенняя красота. Побывали в прекрасном историко-археологическом музее, директором которого является член совета АНК Зулпа Чумакова. Экскурсия получилась интерес­ной и познавательной. По словам экскурсовода, в Жезказгане сбываются все мечты, и для этого достаточно побывать в святых местах-оберегах, которых в Жезказганском крае немало. В музее окаменевшие стволы деревьев тоже помогают исполнить желание прикоснувшихся к ним. Естественно, каждый из нас загадал желание. Конечно, мы бы с удовольствием согласились на поездку к монументу «Единство народов Казахстана» у подножья горы Улытау, но, к сожалению, этой экскурсии в программе не было, как, впрочем, и времени на нее.

Также мы побывали в швейном цехе ТОО ПИК «Ютария ltd», где по новым технологиям шьют спец­одежду, национальную одежду, школьную форму, трикотажные изделия казахстанского производства, а также на городском конкурсе-игре КВН.

За 28 дней охвачено мероприятиями спецпоез­да около 44 тыс. человек, из которых более 8 тыс. человек получили медицинские консультации. Следующая остановка – город Чу Жамбылской области. 

Популярное

Все
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Как обстоят дела с сахаром на рынках Нур-Султана
Глазами репортера: как выглядит идеальный казахстанский аул
У Казахстана уже есть билет в клуб стран с АЭС
Атомная энергетика в Казахстане: за и против
Почти 100 тыс. казахстанских семей, получавших АСП, вышли из состояния бедности
Референдум-2022: изменим жизнь к лучшему
Чем занимается Национальный ядерный центр Казахстана
Учитель, создававший «бриллианты»
В приоритете – порядочность и компетентность
С популистов спросят делом
В удивительном царстве грибов
Зоны высокой опасности
Алматы – город Нового Казахстана
Проверка на совместимость
Конкретные шаги по регулированию численности сайги выработают в Западном Казахстане
Реформы поддержали в СКО
Наращивать культурный капитал
Куплю… инвалидность
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Каким видят будущее политической системы Казахстана эксперты
Пять гособъектов раздал родственникам чиновник в Таразе
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Новые способы госзакупок вводятся с 1 июля в Казахстане
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
ОСМС: мифы и реальность
Новое постановление о повторной ревакцинации против КВИ вышло в Казахстане
"Я тебе город покажу": водитель автобуса изнасиловал девочку на конечной остановке в Нур-Султане
Закон Республики Казахстан
Пытался изнасиловать женщину в лифте в Шымкенте: подозреваемый задержан
Один из ведущих театров Казахстана объявил о ребрендинге
Алматинский апорт теперь будет расти в Азербайджане
Рассылку о получении субсидий на оплату услуг связи прокомментировал Казахтелеком
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов

Читайте также

Свежий выпуск
Алматы – город Нового Казахстана
Свежий выпуск
В приоритете – порядочность и компетентность
Свежий выпуск
В удивительном царстве грибов
Свежий выпуск
Проверка на совместимость

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]