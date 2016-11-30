​Сбываются желания в Жезказгане

По многочисленным участникам торжественной встречи на вокзале можно было судить о том, что специализированный поезд здесь ждали с нетерпением.

Общественные деятели города, представители этнокультурных объединений, научной и творческой интеллигенции собрались в здании филиала партии «Нур Отан», где совместно с членами Совета общественного согласия обсудили воп­росы, входившие в блок информационно-разъяс­нительных мероприятий, посвященных 25-летию Независимости РК. В центре внимания были темы, касающиеся истории Независимости, идеи «Мәңгiлiк Ел», модели мира и согласия – бренда Казахстана, казахстанской идентичности…

Вместе с экспертами Министерства образования и науки РК мы побывали в нескольких школах города, где с директорами и учителями были обсуж­дены вопросы, связанные с переходом на обновленное содержание среднего образования, пятидневную учебную неделю, 12-летнюю модель обучения и другие.

– Мы убедились, что в школах города неплохо поставлена работа по новой методике преподавания казахского языка в школах с русским языком обучения, – говорит главный эксперт Департамента дошкольного и среднего образования МОН РК Актоты Кемалова. – Современная методика преподавания анг­лийского языка также широко применяется: в самых младших классах дети уже могут ответить на простые вопросы на казахском, русском и анг­лийском языках…

Консультации по многим вопросам, включая медицинские, завершились в первой половине дня, и для команды поез­да были организованы экс­курсии по городу. Поразили, в первую очередь, отсутствие снега и на этом фоне не поблекшая осенняя красота. Побывали в прекрасном историко-археологическом музее, директором которого является член совета АНК Зулпа Чумакова. Экскурсия получилась интерес­ной и познавательной. По словам экскурсовода, в Жезказгане сбываются все мечты, и для этого достаточно побывать в святых местах-оберегах, которых в Жезказганском крае немало. В музее окаменевшие стволы деревьев тоже помогают исполнить желание прикоснувшихся к ним. Естественно, каждый из нас загадал желание. Конечно, мы бы с удовольствием согласились на поездку к монументу «Единство народов Казахстана» у подножья горы Улытау, но, к сожалению, этой экскурсии в программе не было, как, впрочем, и времени на нее.

Также мы побывали в швейном цехе ТОО ПИК «Ютария ltd», где по новым технологиям шьют спец­одежду, национальную одежду, школьную форму, трикотажные изделия казахстанского производства, а также на городском конкурсе-игре КВН.

За 28 дней охвачено мероприятиями спецпоез­да около 44 тыс. человек, из которых более 8 тыс. человек получили медицинские консультации. Следующая остановка – город Чу Жамбылской области.