«Счастливый» победитель

Жителю Байконыра позвонили на мобильный телефон некие лица с радостной новостью: он практически стал обладателем квартиры, которая была главным призом в розыгрыше лотереи, устроенной мобильным оператором. Человек, конечно, обрадовался – кому ни хочется иметь лишние квадратные метры нового жилья. Но «организаторы лотереи» тут же охладили его пыл, доведя до сведения требования для призеров: нужно внести определенный процент от стоимости жилья в организационный фонд.

Вносил легко доверившийся «лотерейщикам» мужчина определенные суммы несколько раз, и, когда он проплатил уже порядка 700 тыс. тенге, «организаторы» просто перестали выходить на связь и отвечать на звонки. Тогда уже, поняв, что случилось, жертва мошенников пошел писать заявление в правоохранительные органы, где возбудили уголовное дело в отношении лиц, которых еще только предстоит установить.