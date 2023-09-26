«Счастливый» победитель

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Наталья Денисова

Мужчина, желая выиграть квартиру в лотерею, потерял все свои сбережения.

Жителю Байконыра позвонили на мобильный телефон некие лица с радостной новостью: он практически стал обладателем квартиры, которая была главным призом в розыгрыше лотереи, устроенной мобильным оператором. Человек, конечно, обрадовался – кому ни хочется иметь лишние квадратные метры нового жилья. Но «организаторы лотереи» тут же охладили его пыл, доведя до сведения требования для призеров: нужно внести определенный процент от стоимости жилья в организационный фонд.

Вносил легко доверившийся «лотерейщикам» мужчина определенные суммы несколько раз, и, когда он проплатил уже порядка 700 тыс. тенге, «организаторы» просто перестали выходить на связь и отвечать на звонки. Тогда уже, поняв, что случилось, жертва мошенников пошел писать заявление в правоохранительные органы, где возбудили уголовное дело в отношении лиц, которых еще только предстоит установить.

#мошенники #телефонные мошенники #сбережения #лотерея

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