Счастья полный дом

Как отметил аким города Бакытжан Орынбеков, год от года в Таразе появляются новые мик­рорайоны, строится все больше жилых домов. Только за последние четыре года сданы в эксплуатацию 5 800 квартир, благодаря государственным программам обладателями жилья стали свыше 3 840 человек. Дождались своих заветных квадратных мет­ров и 1 956 граждан, стоящих в социальной очереди.

– В настоящее время ведется строительство еще 42 жилых домов. И работа в этом нап­равлении будет продолжена, – заверил глава города, вручая ключи от квартир их хозяевам, которые получили жилье в рамках госпрограммы «Бақытты отбасы».

Следует отметить, что в период с 2019 по 2022 год по прог­рамме «Бақытты отбасы» в регионе новое жилье получили 1 154 гражданина. До конца текущего года в соответствии с новой концепцией развития жилищно-строительной отрасли планируется сдать в экс­плуатацию 16 новых домов на 1 040 квартир.