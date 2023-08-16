Счастья полный дом

Свежий выпуск
34
Михаил Тё

Сразу 460 таразских семей стали обладателями новых квартир. В микрорайоне «Улы дала» введено в строй шесть жилых многоэтажных домов.

Как отметил аким города Бакытжан Орынбеков, год от года в Таразе появляются новые мик­рорайоны, строится все больше жилых домов. Только за последние четыре года сданы в эксплуатацию 5 800 квартир, благодаря государственным программам обладателями жилья стали свыше 3 840 человек. Дождались своих заветных квадратных мет­ров и 1 956 граждан, стоящих в социальной очереди.

– В настоящее время ведется строительство еще 42 жилых домов. И работа в этом нап­равлении будет продолжена, – заверил глава города, вручая ключи от квартир их хозяевам, которые получили жилье в рамках госпрограммы «Бақытты отбасы».

Следует отметить, что в период с 2019 по 2022 год по прог­рамме «Бақытты отбасы» в регионе новое жилье получили 1 154 гражданина. До конца текущего года в соответствии с новой концепцией развития жилищно-строительной отрасли планируется сдать в экс­плуатацию 16 новых домов на 1 040 квартир.

#программа #строительство #Тараз #ЖК #новостройки #Бақытты отбасы

Популярное

Все
Как догнать и перегнать?
Компромат на самокат
В пятерке сильнейших
«Аргентинский Трамп» лидирует
Антикор снижает тариф
Обратной дороги нет
Здесь рождается классика
Бурхан-булак – величественный и недоступный
Атом на благо людям
Спасти и сохранить
Чтение – это развлечение
Клюнул жареный петух
Музыкальный вояж в столицу
Выставка – лучшая реклама
Водный баланс
Счастья полный дом
От простого к сложному
Мать погибшего в поезде атырауского подростка сделала заявление
Высокая важность нефтепровода КТК для мирового рынка и его глобальных игроков может послужить защитой от рисков, связанных с военными действиями в Черном море
Естай создал свой, глубоко органичный индивидуальный стиль, а вершиной его творчества стала знаменитая песня «Қорлан»
Иностранца, находившегося в бегах 15 лет, задержали в Астане
За рулем служебного авто и без прав сняли родственника полицейского начальника в Шымкенте
Первый казахстанский контейнерный терминал появится в грузинском порту Поти
Двойное убийство в Арыси: задержаны предполагаемые заказчик и исполнители
Карагандинские полицейские поймали курьера, которого мошенники послали к жертве за деньгами
В Алматинской области планируется построить ряд заводов по переработке мусора
Актуальные вопросы обсуждены с участием премьер-министра в Жамбылской области
Премьер обозначил главную проблему Тараза
Аграриям Жамбылской области возместят потери из-за засухи – Смаилов
Спасатели нашли пропавшего в горах Кок-Жайляу туриста
Жители Семея требуют отменить плату за вход на кладбище
Групповое избиение подростками школьника в Павлодаре: дело переквалифицировали на более тяжкую статью
26 тысяч лиц с инвалидностью проживали в Туркестанской области только на бумаге
Пожар вспыхнул в крупном торговом центре Астаны
Мобильный Интернет обещают казахстанским селам с населением менее 250 человек
Опубликованы обновленные данные о населении Казахстана
С 2017 года в Кокшетау работает социальный дневной стационар «Круг друзей»
Аграрии Жаркаинского и других районов Акмолинской области, посевы которых вытаптываются безмерно размножившимися полчищами сайги, взывают о помощи…
В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
Как власти решают проблему с водоснабжением Темиртау?
Пассажир покончил с собой на борту самолета Turkish Airlines
Уже неделю не вывозится мусор в Петропавловске. Городские власти объясняют ЧП поломкой мусоровозов
Реализацию нацпроекта "Комфортная школа" обсудили в Правительстве
О возможных заторах на границе с Россией предупредила казахстанцев Погранслужба
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Китайский холдинг Xinjiang Hualing готов инвестировать в проекты в Казахстане
Таксист ударил ножом мужчину в Костанайской области
Двое детей застряли на островке посреди реки в Алматинской области
Рост цен на сотовую связь прокомментировали в АЗРК

Читайте также

Выставка – лучшая реклама
Чтение – это развлечение
Спасти и сохранить
Эх, прокатил!

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]