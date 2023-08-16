Счастья полный дом Свежий выпуск 16 августа 2023 г. 3:00 34 Михаил Тё Сразу 460 таразских семей стали обладателями новых квартир. В микрорайоне «Улы дала» введено в строй шесть жилых многоэтажных домов. Как отметил аким города Бакытжан Орынбеков, год от года в Таразе появляются новые микрорайоны, строится все больше жилых домов. Только за последние четыре года сданы в эксплуатацию 5 800 квартир, благодаря государственным программам обладателями жилья стали свыше 3 840 человек. Дождались своих заветных квадратных метров и 1 956 граждан, стоящих в социальной очереди. – В настоящее время ведется строительство еще 42 жилых домов. И работа в этом направлении будет продолжена, – заверил глава города, вручая ключи от квартир их хозяевам, которые получили жилье в рамках госпрограммы «Бақытты отбасы». Следует отметить, что в период с 2019 по 2022 год по программе «Бақытты отбасы» в регионе новое жилье получили 1 154 гражданина. До конца текущего года в соответствии с новой концепцией развития жилищно-строительной отрасли планируется сдать в эксплуатацию 16 новых домов на 1 040 квартир. #программа #строительство #Тараз #ЖК #новостройки #Бақытты отбасы