​Счистить «ржавчину» с погон

Основной стала тема противодействия коррупции в соответствии с законом, который вступил в силу с 1 января текущего года.

На данное мероприятие были приглашены командиры воинских частей Национальной гвардии РК, начальник отряда Пограничной службы КНБ, командиры частей сил воздушной обороны ВС РК и их заместители по воспитательной и идеологической работе, руководители местных органов военного управления.

Коррупция, которую часто сравнивают с ржавчиной, разъедающей устои государства и общества, по вполне понятным причинам особенно опасна в армейской среде. Как отмечалось на совещании, военная прокуратура всегда стояла на страже интересов Вооруженных сил, исключительном обеспечении прав и свобод граждан, строгом исполнении законов. Необходимо отметить, что благодаря усилиям военной прокуратуры и отряда военной полиции Семейского регионального гарнизона в Павлодарском гарнизоне не было допущено фактов коррупционных правонарушений. Так, в частности, в соответствии с указанием главной военной прокуратуры РК начальником отдела по противодействию коррупции отряда военной полиции Семейского регионального гарнизона майором юстиции Маликом Енырбаевым проведена проверка состояния организации работы по противодействию коррупции в департаменте, управлении и отделах по делам обороны области, а также эффективности работы комиссий по контролю за исполнением антикоррупционного законодательства.

Военный прокурор Арман Шитенов отметил: «Придерживаясь курса Плана нации «100 конкретных шагов», мы полноценно реа­лизуем поручения Главы государства по профилактике и недопущению коррупционных прояв­лений в армейской среде, защите конституционных прав граждан».