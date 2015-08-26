Сдачу ЕНТ в онлайн режиме планирует ввести МОН

Общество
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Жания Уранкаева
Министерство образования и науки РК рассматривает вариант проведения ЕНТ в формате онлайн. Новшество может быть внедрено уже в следующем году. Такое заявление на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций сделал глава ведомства Аслан Саринжипов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Мы будем рассматривать различные варианты, в том числе возможность сдачи ЕНТ онлайн. Вчера на августовской конференции обсуждали это предложение, которое вырабатывает Комитет (по контролю в сфере образования – Прим. ред.) насчет того, чтобы были профильные экзамены, базовые экзамены по ЕНТ. Эту работу мы продолжим в текущем", – сообщил в ходе брифинга Аслан Саринжипов.

В свою очередь председатель Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК Саят Нюсупов пояснил, что с 2016 года министерство планирует отойти от бумажного варианта проведения ЕНТ. "Начали работать над компьютерной базой тестовых заданий. Туда будут внедряться новые, в соответствии с новыми стандартами, вопросы на функциональную грамотность. Соответственно, мы постепенно должны отойти от бумажных вариантов и дать возможность сначала сдавать ЕНТ – в компьютерном, затем в онлайн режиме. Я думаю, что со следующего года мы уже начнем", – уточнил Нюсупов, заметив, что выпускник в любом случае обязан проходить тестирование в специальных центрах. 

Глава МОН также отметил, что в конце этого учебного года (2015–2016) ЕНТ по формату останется прежним. "Администрирование мы будем улучшать, но в тестовом режиме на базе пилотных школ мы будем отрабатывать новые подходы", – заключил министр.

Напомним, накануне заместитель Премьер-Министра Бердыбек Сапарбаев заявил о введении изменений в правила проведения ЕНТ.

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