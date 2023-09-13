Сдать незаконный арсенал!

Обрезы, винтовки, травматы и даже автомат, изъяли западноказахстанские полицейские в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Қару», которое проводилось с 5 по 9 сентября. Основная задача ОПМ – предупреждение и пресечение преступлений с применением огнестрельного оружия, а также осуществление эффективного государственного контроля оборота гражданского и служебного оружия, передает корреспондент Kazpravda.kz .

По информации ДП ЗКО, по месту жительства было проверено около пяти тысяч владельцев оружия. Было выявлено 92 факта нарушения административного законодательства. За незаконные приобретение и ношение оружия к административной ответственности привлечены 11 граждан. Также было выявлено 59 нарушений правил оборота гражданского и служебного оружия, составлено 22 протокола за нарушение порядка регистрации оружия.

В результате рейдовых мероприятий по выявлению незаконно хранящегося оружия изъята 21 единица незарегистрированного оружия, среди которых 5 единиц нарезного и 13 – гладкоствольного оружия, обрез, травматический и самодельный пистолеты. Изъято более 200 патронов и боеприпасов.

Так, в бане одного из дачных обществ были обнаружены и изъяты автомат «ППШ», винтовка «Мосина», мелкокалиберная винтовка марки «ТОЗ». Владелец арсенала пояснил, что оружие купил для коллекционирования. По данному факту начато досудебное расследование по ч.3 ст.287 УК РК (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).

За пять дней ОПМ за незаконное хранение оружия и боеприпасов начато 16 досудебных расследований.