Сдать по-крупному

Фото: пресс-служба ТОО "Батыс су арнасы"

Это раньше любители быстрой наживы сдавали на металлолом ненужный хлам и лишь самые отъявленные промышляли крышками от люков. Сейчас их последователи «работают» по-крупному. В минувшее воскресенье при плановом обследовании магистральных сетей, находящихся на балансе коммунального предприятия, отвечающего за водообеспечение и водоотведение областного центра, сотрудники компании обнаружили, что в пойме реки Чаган в лесопосадочной зоне неизвестные лица производят земляные работы с последующим демонтажом стальной трубы диаметром 720 мм.

– Данная труба является действующим резервным канализационным коллектором, идущим от канализационной насосной станции №1 до очистных сооружений. На момент выявления незаконных действий было демонтировано 150 метров. По согласованию с администрацией предприятия на место были вызваны сотрудники службы безопасности и сообщено в органы полиции. При опросе задержанных установлено, что часть демонтированной трубы они успели вывезти на пункт приема металлолома, что было позже подтверждено. В настоящее время по распоряжению руководства предприятия подано заявление в правоохранительные органы по факту кражи имущества предприятия, – отметили в пресс-службе ТОО «Батыс су арнасы».

Кроме того при производстве земляных работ было повреждено большое количество деревьев.

Коммунальная служба пока подсчитывает нанесенный ущерб, но уже сегодня ясно, что он превысил 3 млн тенге. Установлены два подозреваемых. Проводится досудебное расследование по ст. 188 УК РК (Кража). Обращаясь к горожанам, руководство компании просит сообщать в диспетчерскую службу предприятия и правоохранительные органы о подозрительных фактах проведения земляных работ, а также о демонтаже и транспортировке труб больших диаметров.