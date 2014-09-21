Сегодня стартует Московский легкоатлетический марафон

Спорт
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На дистанцию выйдут более 15 тыс. участников, передает ИТАР-ТАСС.

В этот же день пройдет забег–спутник на 10 км. Старт и финиш обеих дистанций по традиции состоятся в олимпийском комплексе "Лужники".

Как рассказал генеральный директор дирекции спортивных и зрелищных мероприятий города Москвы Александр Полинский, не все участники побегут полную дистанцию марафона – 42 км 195 м. При этом в прошлом году, во время первого Московского марафона, участников было порядка 7 тыс.

Директор Московского марафона Дмитрий Тарасов отметил, что на дистанцию 42 км был установлен лимит в 6 тыс. участников. "На данный момент почти все места закончились. Если говорить об иностранных участниках, то в основном это представители Франции и США. Из российских спортсменов 80% – москвичи", – добавил Тарасов.

В числе участников будет олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова. "Моя мечта – пробежать на марафоне в "Красочном забеге" 5 километров. И я в этом году ее реализую. Марафонская дистанция в 42 км – для меня это всегда было много", – сказала Мастеркова.

Призовой фонд марафона сохранился на уровне прошлого года – 1 млн 690 тыс. рублей. Победители марафона получат ценные призы – дорогие часы с бриллиантами. Маршрут марафона протяженностью 42 км 195 м пройдет по главным набережным, улицам и бульварам столицы, мимо сталинских высоток и "Москвы–Сити", по Садовому кольцу и Цветному бульвару, через Крымский мост и Китай–городский проезд, по разделительной Тверской улицы и под стенами Кремля. В 2013 году, в первый год проведения, Московский марафон собрал рекордное для современной России количество участников на марафонской дистанции – 2 366 человек. В связи с марафоном автомобильное движение в центре Москвы в первой половине воскресного дня будет ограничено.

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