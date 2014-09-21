Сегодня стартует Московский легкоатлетический марафон

На дистанцию выйдут более 15 тыс. участников, передает ИТАР-ТАСС
.
В этот же день пройдет забег–спутник на 10 км. Старт и финиш обеих
дистанций по традиции состоятся в олимпийском комплексе "Лужники".
Как рассказал генеральный директор дирекции спортивных и зрелищных
мероприятий города Москвы Александр Полинский, не все участники побегут
полную дистанцию марафона – 42 км 195 м. При этом в прошлом году, во
время первого Московского марафона, участников было порядка 7 тыс.
Директор Московского марафона Дмитрий Тарасов отметил, что на
дистанцию 42 км был установлен лимит в 6 тыс. участников. "На
данный момент почти все места закончились. Если говорить об иностранных
участниках, то в основном это представители Франции и США. Из российских
спортсменов 80% – москвичи", – добавил Тарасов.
В числе участников будет олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова.
"Моя мечта – пробежать на марафоне в "Красочном забеге" 5 километров.
И я в этом году ее реализую. Марафонская дистанция в 42 км – для меня это
всегда было много", – сказала Мастеркова.
Призовой фонд марафона сохранился на уровне прошлого года – 1 млн 690
тыс. рублей. Победители марафона получат ценные призы – дорогие часы с
бриллиантами.
Маршрут марафона протяженностью 42 км 195 м пройдет по главным
набережным, улицам и бульварам столицы, мимо сталинских высоток и
"Москвы–Сити", по Садовому кольцу и Цветному бульвару, через Крымский
мост и Китай–городский проезд, по разделительной Тверской улицы и под
стенами Кремля. В 2013 году, в первый год проведения, Московский марафон
собрал рекордное для современной России количество участников на
марафонской дистанции – 2 366 человек.
В связи с марафоном автомобильное движение в центре Москвы в первой половине воскресного дня будет ограничено.