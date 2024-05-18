Сегодня в Ашхабаде начнет свою работу Международная научная конференция «Пространство мудрости Махтумкули Фраги», посвященная 300-летию выдающегося поэта, философа и мыслителя Востока
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Дихан Камзабекулы
Мероприятие, проходящее с участием министра культуры и информации РК Аиды Балаевой и группы известных отечественных ученых, ознаменует новый этап в развитии казахстанско-туркменских братских отношений. Как известно, в ходе визита Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в нашу страну и визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Ашхабад были намечены важные планы по дальнейшему укреплению двустороннего стратегического партнерства, определению направлений межгосударственного сотрудничества в Центральной Азии и на международной арене.