Сельчанин сбил двух полицейских в Костанайской области
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Ему грозит до 7 лет лишения свободы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД РК
Как сообщается, в поселке Карабалык Костанайской области 64-летний сельчанин с нарушениями ПДД припарковал авто возле местного отдела полиции. К нему вышли двое полицейских и сделали замечание.
Не подчинившись их законным требованиям, мужчина попытался скрыться с места, наехав на сотрудников. У обоих зафиксированы телесные повреждения в виде ушибов и ссадин. Правонарушитель задержан.
«По факту угрозы причинением вреда здоровью полицейских возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение», – отметили в полиции.