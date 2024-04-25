Сельчанин сбил двух полицейских в Костанайской области

Ему грозит до 7 лет лишения свободы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД РК

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Как сообщается, в поселке Карабалык Костанайской области 64-летний сельчанин с нарушениями ПДД припарковал авто возле местного отдела полиции. К нему вышли двое полицейских и сделали замечание.

Не подчинившись их законным требованиям, мужчина попытался скрыться с места, наехав на сотрудников. У обоих зафиксированы телесные повреждения в виде ушибов и ссадин. Правонарушитель задержан.