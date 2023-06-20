Сельские – не значит обделенные

На этот и ряд других вопросов искали ответ в Астане участники заседания «круглого стола» на тему «Проблемные вопросы доступности дополнительного онлайн-образования и подготовительных курсов для учащихся сельских школ», организованного партией «Ауыл». В работе мероприятия приняли участие члены парламентской фракции партии, представители Министерства просвещения, общественных фондов, СМИ.

О ситуации, сложившейся в сельских школах республики, с точки зрения НДПП «Ауыл» и путях решения накопившихся проблем рассказал в своем выс­туплении руководитель Центра по вопросам социальной сферы центрального аппарата партии Куаныш Сейтжанов. По его словам, сельские дети ограничены в возможности обучаться в специализированных, наиболее продвинутых средних образовательных учреждениях. И это несмотря на то, что в стране уже давно действует система обучения после начальных классов в лицеях и других учреждениях с углубленным изучением отдельных дисциплин.

На текущий момент в Казах­стане существует 90 лицеев, где акцент в преподавании делается на естественных науках. Еще действуют 120 гимназий общественно-гуманитарного профиля. Так вот, доля расположенных в сельской местности лицеев сос­тавляет всего 8%, гимназий – 14% от общей массы специализированных учреждений среднего образования.

Эти цифры убедительно подтверждают вышеприведенный тезис: сельские дети ограничены в получении углубленных знаний. Последние дают лицеи и гимназии, где работают педагоги с высокой квалификацией, практикуются передовые научно-образовательные методики, есть хорошая материальная база. Но попасть туда юным сельчанам удается очень редко.

Между тем статистика свидетельствует о том, что в стране за 2022 год число малокомплектных школ в сельской местности дос­тигло 2 722, или 52% от всех имею­щихся. Если опираться на ныне действующий Закон РК «Об образовании», то к малокомплектным относятся общеобразовательные школы с объединенными классами и особенной организацией уроков. Уже по этому определению можно судить о том, что в этих учебных заведениях нет полноценного обучения.

Вывод из всего вышеприведенного один – разрыв между сельскими и городскими школами остается огромным. Согласно проведенным в 2018 году исследованиям в рамках международной программы PIZA, в целом знания сельских школьников оказались ниже, чем у городских, на 38 баллов. По естественным наукам – на 32 балла, математике – на 22. Как результат, число сельских детей, принявших участие в предметных олимпиадах и ставших победителями, значительно меньше, чем школьников из городских школ.

Существующие недостатки и проблемы сельских школ сказываются не только на структуре контингента учащихся, зачисляемых в специализированные лицеи и гимназии. Как уже было сказано выше, среди них преобладают горожане. Еще меньший процент юных сельчан имеет возможность учиться в Назарбаев Интеллектуальных школах.

Дело здесь еще и в том, что от детей, желающих поступить в лучшие учебные заведения, требуются знания дополнительного образовательного материала. В том числе английского языка. Но у сельского школьника нет возможностей для изучения соответствующего контента. Поэтому двери лучших школ страны для них закрыты.

В минувшем учебном году контингент детей из аулов в НИШ сос­тавлял всего 8% от общей массы учащихся. Из 1 474 629 сельских школьников страны в специализированных учебных учреждениях обучались 2 915 детей, или 0,2% от общего числа.

– В минувшие три года в Назарбаев Университет поступили только пять выпускников из сельских школ, – рассказал Куаныш Сейтжанов. – Из малого числа обучающихся в этом вузе студентов из села за минувшие три года ни один из них не стал обладателем образовательного гранта по международной программе «Болашак». То есть сельские выпускники лишены уникальных возможностей, которые предоставляются городской молодежи страны. По моему мнению, настоящее положение дел в сфере образования, разрыв между сельскими и городскими школами ведут к социальному неравенству между гражданами Казахстана.

Но как коренным образом улучшить положение сельской школы? Согласно Концепции развития дошкольного, среднего, технического и профессионального образования на 2023–2029 годы, помочь в этом призвана программа «Цифрлық ауыл мектебі» («Цифровая сельская школа»).

В рамках данной программы по таким дисциплинам, как физика, математика, английский язык и другие, будут практиковаться дистанционные уроки с привлечением квалифицированных педагогов. В целом проблема нехватки профессионалов для ведения качественных онлайн-уроков должна быть решена.

Кроме того, названная прог­рамма ставит целью проведение дополнительных обучающих уроков для сельских детей. Благодаря чему одаренные ребята из глубинки смогут «подтянуть» свои знания и поступить в прес­тижные средние и высшие учебные заведения страны.

Необходимость запуска пилотного проекта по дополнительному онлайн-обучению для сельских школ очевидна. Кроме того, партия «Ауыл» вносит предложение выделять для сельской молодежи квоты на международные гранты для обучения в престижных вузах за рубежом.

Еще в портфеле идей «Ауыла» имеется предложение по внесению изменений в названную выше образовательную концепцию и включению в нее положения о дополнительном обучении сельских детей, чтобы они имели возможность пос­тупать в специализированные лицеи и гимназии.

По какому пути должно идти реформирование затерянных в глубинке малокомплектных школ? По информации Национальной академии образования Министерства просвещения РК, в скором будущем эти очаги образования перейдут в ведение более крупных опорных школ. То есть порядка пяти-шести малокомплектных и одна опорная школа станут одной образовательной организацией с единым управлением и финансированием.

Руководитель новообразованной структуры будет в равной мере ответственен за развитие как опорной, так и малых школ. Кстати, последние будут называться магнитными. Уроки по дисциплинам, которые некому проводить в них, чаще всего это естественные науки, станут вестись в онлайн-режиме из опорных школ.

Судьба сельского образования неразрывно связана с решением социально-экономических проблем на местах. Помочь аулу распутать узел проблем и выйти на путь устойчивого развития пытаются отечественные НПО. В их числе – общественный фонд «Демеу Казахстан».

Как рассказал его директор Акжол Базаров, фонд в течение нескольких лет оказывал помощь продуктами питания малоимущим семьям из глубинки.

– Однако время шло, и список малоимущих из года в год оставался прежним, – говорит он. – Поэтому мы изменили нап­равленность нашей помощи, стали готовить детей из малоимущих семей к сдаче ЕНТ. В течение 2019–2020 годов помог­ли подготовиться 200 нашим подшефным. Отобрали 37 наиболее одаренных школьников и помогли им поступить в школы с качественным преподаванием. Живут сельские ребятишки в интернате. Расходы на их проживание, питание и другое взял на себя наш фонд. Убежден, что в сельской местности есть масса одаренных детей, которым необходимо помочь получить хорошее образование.

Как известно, наличие школы для села – залог того, что оно продолжит жить. Местный храм знаний независимо от года его постройки и внешнего вида остается образовательным, культурным и духовным центром. Поэ­тому судьба школы – это судьба села, да и в целом страны.