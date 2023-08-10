Сельский экопродукт Свежий выпуск 10 августа 2023 г. 3:00 0 Андрей Кратенко В Петропавловске названы победители проекта «Одно село – один продукт». Решением бренд-комитета определены три лидера соревнования. Ярослава Пилипушко преуспела в изготовлении меда и медовой продукции. Лариса Первушина производит натуральное мыло и косметику. Ольга Даньшина – производитель отличных сыров и йогуртов из козьего молока. Далее с финалистами начнут работать маркетологи, главная задача которых – дальнейшее сопровождение, брендирование, сертификация продуктов и товаров, а также экспортное продвижение. Напомним, что проект «Одно село – один продукт» стартовал в Казахстане в текущем году в рамках Национального проекта по поддержке бизнеса «Развитие предпринимательского потенциала «Мен кәсіпкер». #село #соревнования #проект #Петропавловск #победители #экопродукт