Сельский экопродукт

Ярослава Пилипушко преуспела в изготовлении меда и медовой продукции. Лариса Первушина производит натуральное мыло и косметику. Ольга Даньшина – производитель отличных сыров и йогуртов из козьего молока.

Далее с финалистами начнут работать маркетологи, главная задача которых – дальнейшее сопровождение, брендирование, сертификация продуктов и товаров, а также экспортное продвижение.

Напомним, что проект «Одно село – один продукт» стартовал в Казахстане в текущем году в рамках Национального проекта по поддержке бизнеса «Развитие предпринимательского потенциа­ла «Мен кәсіпкер».