Семь тонн наркотиков нашли на свиноферме в Бразилии

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На свиноферме в Бразилии нашли бункер с семью тоннами наркотиков и оружием, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото: kazpravda.kz

Сотрудники федеральной и военной полиции бразильского штата Парана в ходе операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков обнаружили в сельской местности бункер, в котором находилось более 7 тонн марихуаны, а также винтовки и боеприпасы, сообщила пресс-служба военной полиции штата.

"На территории свинарника в подземном бункере было обнаружено большое количество наркотиков, похожих на марихуану, общий вес которых после взвешивания составил примерно 7235 кг. Также были изъяты две винтовки калибра 7,62 и винтовка калибра 5,56, 257 патронов калибра 7,62 и 400 патронов калибра 5,56", - говорится в сообщении на сайте военной полиции Параны.

Людей на территории фермы в момент обыска не оказалось, хотя оружие было заряжено, а часть боеприпасов — упакована в тактические сумки. В распоряжение федеральной полиции был также передан находящийся на участке автомобиль Toyota с проблесковым маячком.

#наркотики #Бразилия #свиноферма

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