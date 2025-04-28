В декабре 2024 года в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Пиротехника» сотрудниками полиции на территории одного из складов, расположенных в Карасайском районе выявлены пиротехнические изделия, которые незаконно хранились без соответствующих разрешительных документов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру РК