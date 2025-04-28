В декабре 2024 года в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Пиротехника» сотрудниками полиции на территории одного из складов, расположенных в Карасайском районе выявлены пиротехнические изделия, которые незаконно хранились без соответствующих разрешительных документов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру РК
Несмотря на установленные факты нарушения, судом административное дело в отношении собственника склада было необоснованно прекращено, а изъятая пиротехническая продукция подлежала возврату.
Не согласившись с данным судебным актом, прокуратура Карасайского района инициировала апелляционное обжалование.
По результатам рассмотрения апелляционного ходатайства постановление суда первой инстанции отменено, а владелец продукции привлечен к административной ответственности.
В результате более 7 тыс коробок пиротехнических изделий, общей стоимостью свыше 1 млрд тенге были обращены в доход государства.