Семейчанин получил титул конкурса благословений

В Семее прошел областной слёт аксакалов, которые соревновались в благословениях между собой, передает Кazpravda.kz со ссылкой на ABAI NEWS .

Фото: t.me/ ABAI NEWS

В центральной мечети Семея прошёл конкурс благословений "бата — ключ к счастью" среди аксакалов области. Участие в нем принимали 25 умудрённых опытом людей в возрасте старше 55 лет.

Соревнование проходило в два этапа. На первом - участники произносят три разных благословения: "Тұсаукесер батасы", "Шаңырақ көтеріп жатқан екі жасқа бата" и "Жалпы көпшілікке бата", т.е. благословение для ребенка, делающего первые шаги, молодоженам и бата для всех.

При этом ограничений по времени и длине рифмованных пожеланий нет.

На втором этапе участники рассказывали об обычаях и отвечали на вопросы жюри.

"Каждый участник оценивался индивидуально по нескольким критериям: содержанию благословения, исполнительскому мастерству, умению читать наизусть и костюму», — рассказали в пресс-службе центральной мечети.

По решению рефери лучшим "бата бергіш" стал аксакал из Кокпектинского района Абайской области. Победителю достался главный приз - 100 000 тенге. Второе место и 75 тысяч тенге завоевал участник из Аксуатского района. Третье — заняли представители Жарминского и Абайского районов. Им вручили по 50 000 тенге.