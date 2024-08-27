Семинар для журналистов организовал Верховный суд

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Асель Муканова
редактор отдела информации и права

«Освещение судебного процесса в масс-медиа: процессуально-правовые, этические и общественно значимые вопросы» – так обозначили тему двухдневного семинара в Алматы его организаторы – Верховный суд, Офис программ ОБСЕ в Астане, Фонд имени Фридриха Эберта и Правовой медиацентр.

Фото: Махмуд Байходжаев

Журналисты из всех регионов Казахстана попали в атмосферу полного погружения в нюансы судебного процесса, правоприменения и процессуального закона. Спикеры давали рекомендации о том, как работать журналисту при освещении судебного разбирательства, в том числе закрытого.

Говорили на семинаре о юридических аспектах освещения судопроизводства, праве на собственное изображение в суде, особенно жертв насилия, защите персональных данных, а также об этических нормах поведения журналиста и корректном использовании информации из судебных решений. Раскрыты такие понятия, как судебные процедуры, презумпция невиновности, независимость суда и многие другие.

Судья Верховного суда Елена Максюта рассказала о реформах в судебной системе, в том числе укреплении принципа независимости суда, ответственности судей, а также сообщила, что летом следующего года в Астане начнут свою работу кассационные суды.

– В центре всех преобразований – человек. Ведь людям, бизнесу и инвесторам важны не наши реформы, а высокое качество правосудия, – заверила судья.

Впечатлил журналистов уровень развития цифровизации наших судов: Казахстан по применению IT-технологий в суде находится на четвертом месте среди 47 стран мира. У нас уже давно можно прямо из дома подать исковое заявление, отслеживать его статус и принять участие в рассмотрении любого дела. А внедрение роботизации и элементов искусственного интеллекта облегчило работу судьям и повысило доступ к правосудию.

Однако, по мнению судей, остро стоит вопрос этики в освещении судебных процессов. Председатель специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны Айжан Кульбаева, которая вела нашумевшее дело экс-министра Куандыка Бишимбаева, поделилась своим опытом взаимодействия со СМИ. По ее мнению, качественное освещение судебных процессов может значительно повлиять на общественное восприятие правосудия.

– Нужно всегда соблюдать презумп­цию невиновности – пока приговор не вступил в законную силу, нельзя относиться к подсудимым как к виновным, – подчерк­нула Айжан Кульбаева.

В ходе интерактивных занятий участники семинара разбирали практические кейсы журналистов и даже инсценировали реальный судебный процесс. Причем для еще большего понимания роли друг друга поменялись местами – судьи выступили в качестве представителей СМИ, а журналисты на время стали судьей, прокурором, адвокатом, свидетелями и обвиняемым.

Спикеры подробно ответили на многочисленные вопросы, которые тут же возникли у журналистов. Такие совместные обсуждения, как признались представители СМИ, значительно повышают правовую культуру и качество правосознания общества.

Одной из тем обсуждения также стал недавно принятый Закон «О масс-медиа». Руководитель правовой службы MediaQoldau Гульмира Биржанова отметила, что изменения в законодательстве представляют собой новые правила игры, которые несут определенные последствия для освещения судебных процессов. Это вызвало оживленную дискуссию о том, как журналисты могут адаптироваться к новым условиям и при этом сохранить высокие стандарты профессии.

Все участники семинара подчерк­нули его пользу и практическую значимость. По крайней мере, стороны стали лучше понимать друг друга, что, несомненно, пригодится в их повседневной работе.

#журналисты #Верховный суд #семинар

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