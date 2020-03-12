Сенат избрал судей Верховного суда

Фото: Kazpravda.kz/Талгат Аханов
Сенат на пленарном заседании по представлению Главы государства избрал судей Верховного суда РК, передает корреспондент Kazpravda.kz
.
Кандидатуры Нургазы Абдиканова, Маргулана Бектурганова и Шолпан Данияровой представил председатель Высшего судебного Совета РК Талгат Донаков.
"Глава государства представил вашему вниманию представление об избрании на должность судей Верховного суда РК Нургазы Абдиканова, Маргулана Бектурганова, Шолпан Даниярову. Эти лица имеют значительный стаж судейской работы, в среднем более 22 лет", - сказал Талгат Донаков.
По его информации, из трех рекомендованных судей двое в настоящее время являются председателями областных судов.
"Причем один из них ранее уже был судьей Верховного суда, а третий кандидат - это судья специализированного экономического суда. Все трое подготовлены к ответственной и сложной работе в Верховном суде республики", - отметил Талгат Донаков.