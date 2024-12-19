Сенат освободил от должности члена Высшей аудиторской палаты

Как отметил председатель комитета по финансам и бюджету Султанбек Макежанов, в Сенат поступило заявление об освобождении от должности члена Высшей аудиторской палаты Рашита Ахметова.

«С 2022 года он был членом Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, а затем ВАП. В соответствии с п. 81 прим. 4 регламента Сената, комитет по финансам и бюджету предлагает прекратить полномочия и освободить от должности назначенного Сенатом члена ВАП Ахметова Рашида Сайрановича», - сказал Макежанов.