Сенат освободил от должности члена Высшей аудиторской палаты
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Сенат на пленарном заседании освободил от должности члена Высшей аудиторской палаты Рашита Ахметова, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
Как отметил председатель комитета по финансам и бюджету Султанбек Макежанов, в Сенат поступило заявление об освобождении от должности члена Высшей аудиторской палаты Рашита Ахметова.
«С 2022 года он был членом Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, а затем ВАП. В соответствии с п. 81 прим. 4 регламента Сената, комитет по финансам и бюджету предлагает прекратить полномочия и освободить от должности назначенного Сенатом члена ВАП Ахметова Рашида Сайрановича», - сказал Макежанов.