Сенат США принял резолюцию о прекращении войны с Ираном

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Сенат Конгресса США принял резолюцию, в которой говорится, что вашингтонской администрации следует прекратить военные действия против Ирана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

В поддержку этого документа высказались 50 сенаторов, против - 48. Из правящей Республиканской партии США за резолюцию проголосовали четыре законодателя. Среди демократов против выступил лишь один сенатор. Аналогичный документ в начале июня был одобрен в Палате представителей Конгресса.

В этом случае речь идет о резолюции, которая принимается отдельно в каждой палате Конгресса. Она не имеет юридической силы и носит рекомендательный характер. В таких документах законодатели выражают свою позицию. Исполнительная ветвь власти США вправе их игнорировать.

В резолюции подчеркивается, что президенту США Дональду Трампу следует "отозвать американские ВС от боевых действий против Исламской Республики Иран". Это нужно сделать при условии, что боевые действия против Ирана не были одобрены Конгрессом, а также в случае если присутствие этих сил не является необходимым для защиты США или их союзников от атаки.

Конституция США наделяет полномочиями объявлять войну не президента, а Конгресс. Тем не менее в последние десятилетия американские лидеры очень широко трактовали предоставляемые им законодателями разрешения применять военную силу за рубежом, в том числе для начала фактически принципиально новых операций.

Вашингтон и Тегеран ранее подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. 21 июня в Бюргенштоке прошли переговоры США и Ирана при посредничестве Дохи и Исламабада по реализации меморандума.

Как отмечалось в совместном заявлении Пакистана и Катара по завершении первого раунда переговоров, встреча с участием представителей Ирана и США прошла в позитивной и конструктивной атмосфере, достигнут обнадеживающий прогресс, в том числе создана основа для проведения дальнейших технических переговоров.