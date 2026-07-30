Американец сорвал джекпот в $800 млн

Билет с выигрышной комбинацией 34, 48, 49, 59, 70 и мега-шаром 12 был куплен во Флориде, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

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В США участник лотереи выиграл джекпот Mega Millions в $800 млн, что стало третьим по величине выигрышем в истории розыгрыша. Об этом 30 июля сообщила газета The New York Post.

Билет с выигрышной комбинацией 34, 48, 49, 59, 70 и мега-шаром 12 был куплен во Флориде. Победитель может выбрать ежегодные выплаты в течение 30 лет или единовременную сумму $344,2 млн.

Шансы на выигрыш составляли 1 к 290 млн. Это крупнейший джекпот 2026 года и десятый в истории Mega Millions. Предыдущий рекорд — $1,6 млрд — также был выигран во Флориде в августе 2023 года.

Газета Daily Mirror 19 марта сообщила, что победитель лотереи в Великобритании может лишиться выигрыша в размере £10,6 млн стерлингов (свыше $14 млн), если не обратится за выплатой в ближайшие две недели. Само мероприятие состоялось еще в прошлом году — 4 октября 2025 года: обладатель выигравшего билета угадал все шесть чисел, сорвав джекпот, однако, вероятно, до сих пор не знает о случившемся.